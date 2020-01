Google doet Xiaomi in de ban na lek in slimme beveiligingscamera’s

Google weert tijdelijk de slimme beveiligingscamera’s van Xiaomi van zijn Nest Hub, nadat een gebruiker beelden van anderen kon bekijken. Het is niet de eerste keer dat slimme camera’s soortgelijke problemen hebben.

Bug bij Xiaomi beveiligingscamera’s

Een gebruiker op forum Reddit meldt dat hij via zijn Google Nest Hub zomaar toegang kreeg tot de camerabeelden van Xiaomi beveiligingscamera’s van vreemden. De stilstaande en zwart-witte beelden toonden huis- en slaapkamers en in sommige gevallen waren er mensen te zien. Hoewel het om een geïsoleerd probleem lijkt te gaan, neemt Google het uiterst serieus.

Het bedrijf trekt namelijk meteen tijdelijk de stekker uit de Xiaomi-integratie op zijn apparaten. In een reactie aan Android Authority zegt Google: “We weten van het probleem af en staan in contact met Xiaomi om aan een oplossing te werken. Tot die tijd schakelen we de Xiaomi-integratie op onze apparaten uit.”

Slechts een enkel geval

Dat zijn geen halve maatregelen en mogelijk wijzen die op een serieus lek in de beveiliging van Xiaomi-camera’s. De omvang van het probleem is echter niet bekend. Andere gebruikers zijn er nog niet in geslaagd om het na te bootsen. Mogelijk valt het is dus mee en is het een kleine bug die snel is op te lossen.

Toch is het zo’n beetje het slechtst denkbare scenario voor bezitters van slimme beveiligingscamera’s. Een draadloze verbinding met internet is ontzettend handig omdat je dan zelf alles overal en altijd in de gaten kunt houden. Maar als anderen mee kunnen kijken, dan is dat zeker geen fijn idee.

Risico’s van slimme camera’s

Het is niet de eerste keer dat slimme camera’s op zo’n manier in het nieuws komen. In de zomer van vorig jaar konden oude eigenaren van tweedehands Nest-camera’s bijvoorbeeld meekijken bij de nieuwe eigenaar, ook als de camera teruggezet was naar fabrieksinstellingen. Anders dan in dit geval, zette Google toen de werking van de apparaten niet direct stop, maar bracht het kort daarna een bugfix uit die het probleem verhielp.

In de herfst van vorig jaar ontdekte RTL Nieuws dat duizenden slimme camera’s in Nederland geen goede beveiliging hadden. Zo was het voor onderzoekers mogelijk om mee te kijken in Nederlandse kinderkamers waar de apparaten waren opgesteld. Ook de Consumentenbond bespeurde beveiligingsproblemen bij enkele draadloos verbonden camera’s.

Tips voor veilig gebruik

Het is goed mogelijk dat de situatie met de Xiaomi beveiligingscamera’s beperkt blijft tot een rare bug bij één gebruiker. Maar het toont wel aan dat er altijd een risico kleeft aan het gebruik van verbonden camera’s in en om het huis.

Overweeg je zelf zulke camera’s te installeren of heb je ze al, zorg dan in ieder geval dat ze van grote, betrouwbare merken zijn. Daarmee heb je meer zekerheid dat software wordt voorzien van essentiële beveiligingsupdates. Ook worden eventuele problemen snel verholpen, zoals nu bij Xiaomi het geval is. Ook is het altijd zaak een goed wachtwoord te kiezen voor een slimme camera. Vervang onder andere direct het standaard wachtwoord dat vanuit de fabriek is ingesteld.

