‘Google werkt aan zoek mijn-netwerk om Android-telefoons terug te vinden’

Een doorgaans betrouwbare website meldt dat Google werkt aan een crowdsourcenetwerk om kwijtgeraakte Android-telefoons terug te vinden. Hierbij worden apparaten van andere gebruikers ingezet.

Zo kun je straks makkelijker je Android terugvinden

Dat meldt XDA Developers, dat in de code van de laatste Google Play Services-bèta is gedoken. De website ontdekte vervolgens dat Google werkt aan een functie om apparaten van gebruikers in te zetten om verloren Android-apparaten terug te vinden. Apple doet dit ook voor zijn Zoek Mijn-app op iOS. iPhones van gebruikers kunnen dan helpen om een kwijtgeraakte Apple-telefoon terug te vinden.

Dit werkt ook met de AirTag, de slimme bluetoothtracker die het bedrijf onlangs introduceerde. Samsung doet dit overigens ook voor zijn eigen tracker, de SmartTag. XDA Developers zegt dat Android-gebruikers de functie wel zelf moeten activeren om er gebruik van te kunnen maken. Als je eigen Android-toestel niet onderdeel uitmaakt van het zogeheten crowdsourcenetwerk, dan kun je ook je eigen Android-telefoon hiermee niet terugvinden.

Google Play Services wordt toegepast om het verbeterde Zoek mijn-netwerk mogelijk te maken. Dit is een belangrijke softwarelaag (of updatepakket) in Android die via de Play Store bijgewerkt kan worden. Google hoeft dus niet een losse software-update uit te brengen om de nieuwe optie beschikbaar te maken, maar kan dit gewoon via de app-winkel doen. Hierdoor kunnen veel meer Android-toestellen van alle fabrikanten sneller van de nieuwe functie worden voorzien.

