Gaat Google Zoeken de verkeerde kant op? Dit verandert er voor jou

Jeroen Timmermans
21 mei 2026, 9:31
Een vernieuwde zoekervaring in Google introduceert de komst van door AI-aangestuurde advertenties. Handig voor de shopper op zoek naar de beste deals, of juist bloedirritant?

Google I/O 2026: zoeken wordt commerciëler

Tijdens Google I/O 2026 presenteerde de zoekgigant de ene na de andere vernieuwing. Een interessante onthulling over Google Zoeken zal de ervaring van veel gebruikers gaan beïnvloeden. Mocht je het gemist hebben: Google is bezig met een flinke AI-injectie dankzij de integratie van Gemini 3.5 Flash, het nieuwste Gemini-model.

Die update biedt genoeg nieuwe mogelijkheden, waaronder een tekstvak dat dynamisch meegroeit als je een lange zoekopdracht typt. Helaas zijn er ook berichten die we met meer argwaan bekijken, bijvoorbeeld over de komst van advertenties.

Volgende generatie advertenties brengt chatbot

Google heeft aangekondigd de volgende generatie advertenties naar Zoeken te gaan brengen. Het bedrijf lanceert AI-aangedreven shopping-advertenties die verschijnen wanneer je een product zoekt. Stel dat je iets intypt als ”Ik zoek een kinderfiets”, dan toont Google relevante gesponsorde producten. Hierbij staan korte, door AI gegenereerde tekstjes die jou moeten overtuigen om het product in kwestie te kopen.

Dat is nog lang niet alles. Naast deze door AI toegelichte advertenties, bereidt Google ook advertenties voor met ingebouwde chatbots. Deze zullen een knop bevatten om een vraag te stellen over het product. Druk je hierop, dan start een gesprek met Gemini. De kunstmatige intelligentie kan jouw vragen beantwoorden op basis van info op de website van het product.

Twee nieuwe types advertenties

Tot slot wordt momenteel getest met twee nieuwe advertentietypes voor de AI-modus: Conversational Discovery-advertenties en Highlighted Answers.

Bij Conversational Discovery-advertenties zie je advertenties die een specifieke vraag beantwoorden. In het voorbeeld dat Google zelf geeft, vraagt een gebruiker naar een onderhoudsvriendelijke manier om zijn huis lekkerder te laten ruiken. De AI-modus presenteert dan een gesponsord resultaat onder het antwoord, compleet met een afbeelding en beschrijving.

Highlighted Answers daarentegen biedt een lijst met aanbevelingen die een gesponsorde suggestie kunnen bevatten. Vraag je bijvoorbeeld naar “de beste taalapps voor een aanstaande reis”, dan zie je mogelijk een gesponsord resultaat van Duolingo. Dat resultaat heeft het label ‘Gesponsord’ met daaronder informatie over de app.

Wat vind jij van de nieuwe koers die Google wil varen met zijn zoekmachine: handige functies of onnodige (commerciële) bemoeienis ? Laat het ons weten in de reacties.

Bron: Android Authority
Bron afbeelding: Google
Opinie: Google maakt Gemini op Android onbegrijpelijk ingewikkeld

