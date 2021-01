Google Zoeken krijgt redesign: dit is het nieuwe ontwerp

De zoekfunctie van Google krijgt een opfrisbeurt. Voortaan ligt de focus op het zo simpel en overzichtelijk mogelijk presenteren van de resultaten. Zo ziet het redesign van Google Zoeken eruit.

Google Zoeken krijgt redesign

Google zegt zich met het redesign van Google Zoeken meer op informatie te richten en minder op vorm. Dat is bijvoorbeeld te zien aan het verdwijnen van de “header” bovenaan de resultaten. In plaats van een groot blok dat zich onderscheidt van de rest van het design heeft de pagina nu een uniforme uitstraling. Dat moet ervoor zorgen dat gebruikers sneller vinden wat ze zoeken.

Het oude (links) en het nieuwe design

Een vriendelijkere uitstraling

Verder hebben de zoekfilters, waarmee je de resultaten beperkt tot bijvoorbeeld foto’s of nieuws, nu kleine letters in plaats van hoofdletters. Dat geeft een wat vriendelijkere uitstraling. Hetzelfde geldt voor de subonderwerpen binnen een zoekopdracht. In het geval van de walvis hierboven zijn dat onder andere ‘Characteristics’ en ‘Sounds’. Die zijn bovendien in ovale buttons geplaatst. Ook hebben de foto’s nu ronde hoeken. Google spreekt zelf van een “bubbelachtig’ design, dat beter aansluit bij het logo van het bedrijf.

Wie verder naar beneden scrollt, ziet dat de zoekresultaten niet meer als een tegel op de achtergrond liggen. Ze lopen nu van rand tot rand. Daardoor kon Google het gebruik van schaduwen beperken, wat voor een minimalistisch uiterlijk zorgt.

Grotere letters

Daarnaast wilde Google de zoekresultaten makkelijker leesbaar maken. Op veel plekken worden daarom grotere, vetter gedrukte letters gebruikt. Ook kiest de zoekgigant vaker voor het eigen lettertype Google Sans. Dat was al te vinden in onder meer Gmail en op verschillende plekken binnen Android.

Het redesign van Google Zoeken is nog niet voor iedereen beschikbaar. De update rolt de komende dagen uit. Daar hoef je niets voor te doen. Je merkt het vanzelf wanneer Google de knop bij jou heeft omgezet.

