Dit moet de Googlebook doen om de Chromebook waardig op te volgen

De Googlebook komt eraan en zal op termijn ongetwijfeld de Chromebook vervangen, maar dan moet er wel het een en ander gebeuren.

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Googlebook versus Chromebook

Google ziet zijn Googlebook als de toekomst van de laptop, door een grote focus op kunstmatige intelligentie. Hoewel de Googlebook nu als een premium apparaat op de markt wordt gezet, geeft Google al aan dat er later goedkopere edities verschijnen. Wel moet er meer gebeuren dan een lager prijskaartje om Chromebook-gebruikers te overtuigen.

1. Variatie

Een Chromebook is in alle soorten en maten te verkrijgen, van super goedkoop tot lekker premium. Van eentje die in een tablet kan veranderen tot een exemplaar dat gewoon een laptop blijft, met touchscreen of zonder. Door deze verscheidenheid is er voor iedereen met elk budget en elke wens wel een geschikte laptop te vinden.

Googlebooks worden ook door verschillende fabrikanten gemaakt, maar het is maar afwachten of die net zoveel flexibiliteit krijgen bij het ontwerpen van deze computers.

2. Batterijleven

Chromebooks staan er om bekend om heel lang met de accu te doen, omdat het besturingssysteem ChromeOS zo lichtgewicht is. Googlebooks draaien op een versie van Android, waarbij er al snel allerlei extra processen op de achtergrond meedraaien die energie kosten.

Voeg daar een focus op kunstmatige intelligentie aan toe en je loopt het risico dat de batterij razendsnel leegloopt. Het is te hopen dat Google het goed weet te optimaliseren.

3. Gebruiksvriendelijkheid

Chromebooks zijn gebruiksvriendelijke apparaten die gewoon werken, omdat ze simpel zijn: iedereen kan overweg met een webbrowser. Googlebooks hebben een grote focus op AI, met bijvoorbeeld een aanwijzer die je kunt schudden om AI-functies te activeren. Google moet een goede balans vinden tussen AI-vernieuwingen en toegankelijkheid.

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4. Scholen overtuigen

De Chromebook is voornamelijk een succes geworden omdat scholen de laptops massaal hebben omarmd. Dat komt door een combinatie van een lage prijs, veiligheid en een focus op productiviteit. De Googlebook wordt duurder en Android is onveiliger dan ChromeOS, dus het is nog maar de vraag of Google met de nieuwe laptops scholen kan overtuigen. Wellicht lukt dat wel via speciale AI-tools voor het onderwijs?

5. Goede samenwerking met Android-smartphones

Werken met een MacBook van Apple in combinatie met een iPhone is frictieloos. Je kunt moeiteloos bestanden tussen de apparaten verzenden, of op het ene apparaat kopiëren en op het andere apparaat plakken. Google belooft met de Googlebooks nog een stapje verder te gaan door je al je Android apps te laten gebruiken, maar het is maar afwachten hoe dat in de praktijk werkt.

Chromebook of Android-tablet?

Twijfel je op dit moment tussen het kopen van een Chromebook of een Android-tablet? We leggen uit welk apparaat het meest geschikt is voor jou.