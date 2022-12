Bescherm je scherm: Gorilla Glass Victus 2 is sterker en krasvaster

Corning heeft de nieuwste generatie van Gorilla Glass gepresenteerd. Het beschermglas vind je op smartphones en andere mobiele apparaten en is nu nóg sterker, krasvaster en overleeft vallen tot twee meter.

Gorilla Glas Victus 2: betere balans tussen kras en barst

Al jaren is Gorilla Glass de standaard displaybescherming op de meeste smartphones. Na zes generaties stapte fabrikant Corning over op de naam Victus, waarmee smartphoneschermen beter bestand zijn tegen barsten en krassen. In 2021 introduceerde Corning Gorilla Glass Victus Plus en nu is het tijd voor de nieuwste generatie: Gorilla Glass Victus 2.

Smartphones zijn de afgelopen jaren groter en zwaarder geworden en dat is een uitdaging voor Corning. Hoe groter het display, hoe meer druk er namelijk op een glasplaat komt te staan als ie valt. Daardoor kan het scherm makkelijker breken. Niet alleen een goed display is belangrijk, maar ook de ondergrond waar je je toestel laat vallen speelt een grote rol.

Laat je je smartphone vallen op tapijt of een kleed, dan hoef je niet snel te stressen. Maar Corning’s grootste vijand is beton. Je vindt het overal in het openbaar en het is erg hard en ongelijk. Blootgestelde kiezels of stenen kunnen gemakkelijk je smartphonescherm breken.

Met Gorilla Glass Victus 2 kun je je telefoon veilig van heuphoogte (1 meter) laten vallen op beton, zonder dat het scherm beschadigt. Op asfalt – een ander hard en veelvoorkomend bouwmateriaal – kun je je telefoon zelfs van hoofdhoogte (2 meter) laten vallen.

Deze smartphones krijgen Gorilla Glass Victus 2

Volgens Corning mogen we over een paar maanden de eerste smartphones met Gorilla Glass Victus 2 verwachten. De fabrikant vertelt niet welke smartphones er precies zijn uitgerust met het nieuwe glas, maar we kunnen wel een gokje wagen.

Het is namelijk aannemelijk dat de opvolgers van toestellen die nu Gorilla Glass Victus of Victus Plus hebben, de overstap naar Victus 2 maken. Denk daarbij aan de Samsung Galaxy Z-vouwtelefoons en de Google Pixel-serie.

Bescherming op Android Planet

