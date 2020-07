Corning heeft Gorilla Glass Victus gepresenteerd, de zevende generatie van het beschermglas voor smartphones en andere apparaten. Dit type glas overleeft vallen tot twee meter en is nog beter bestand tegen krassen en beschadigingen.

Corning Gorilla Glass 7

Stiekem heet het nieuwe type glas geen Gorilla Glass 7. Het bedrijf kiest namelijk voor de naam ‘Victus’ voor de zevende generatie van dit beschermglas. Corning staat al jaren bekend om de productie van het sterke glas, wat vooral bij smartphones wordt gebruikt. De fabrikant geeft aan dat 45 grote merken Corning Gorilla Glass gebruiken. Tot nu toe zijn er acht miljard apparaten met zo’n laagje beschermglas verkocht.

Gorilla Glass Victus overleeft vallen tot 2 meter op een harde ondergrond. Bij Gorilla Glass 6, geïntroduceerd in juli 2018, was dat nog 1,6 meter. Ook werd er bij de vorige generatie genoemd dat er getest was door het glas vijftien keer te laten vallen vanaf een meter hoogte. Hoe dat precies zit met Gorilla Glass Victus noemt het bedrijf niet.

Gorilla Glass Victus: stevig en dun

Daarnaast noemt de fabrikant dat het nieuwe glas tot twee keer krasvaster is dan zijn voorganger. Zodoende ontstaan er geen of minder beschadigingen door nog hardere materialen. Inmiddels levert een sleutel of muntje in je zak allang geen krassen meer op, maar een zandkorrel kan dat wel.

Er zijn ook andere typen beschermglas ontwikkeld, maar Corning is al jaren de grootste speler op deze markt. Doordat smartphones in alle prijsklassen steeds vaker volledig van glas zijn gemaakt, is het gebruik van beschermglas erg belangrijk. Corning Gorilla Glass Victus is standaard te verkrijgen in diktes tussen de 0,4 tot 1,2 millimeter.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra krijgt Gorilla Glass Victus?

Volgens geruchten wordt de aankomende Samsung Galaxy Note 20 Ultra het eerste toestel met het nieuwe type Gorilla Glass aan boord. Dat toestel wordt samen met enkele andere smartphones en apparaten op 5 augustus onthuld.

Welke andere toestellen het nieuwe beschermglas ook aan boord krijgen is nog de vraag. Daarbij speelt ook de vraag over kosten nog een rol. Een fabrikant kan natuurlijk ook kiezen voor Gorilla Glass van een eerdere generatie als dat een stukje betaalbaarder is.

