GPT Store van OpenAI geopend: zo gebruik jij deze chatbots in je leven

De digitale deuren van OpenAI’s GPT Store zijn geopend, maar wat heb je nou eigenlijk aan deze GPT’s? We leggen het uit.

GPT Store is open: voor iedereen een GPT

Eén van de opvallendste ontwikkelingen rond ChatGPT zijn GPT’s. Dit zijn kleine chatbots voor een specifiek doel die je zelf kunt maken. Je hoeft daar geen code voor te kunnen schrijven.

Het is nu al een tijdje mogelijk om GPT’s te maken en dat wordt massaal gedaan. Deze chatbots worden voor persoonlijke doeleinden gebruikt, maar er worden ook veel handige algemene GPT’s gemaakt. Vooralsnog was er geen plek om deze creaties met anderen te delen, maar nu is er de GPT Store.

Wat is het voordeel van deze winkel?

Natuurlijk ontstonden er al snel websites die GPT’s verzamelen, maar het was tot nu toe moeilijk te zien welke GPT’s goed zijn en welke niet. Deze winkel helpt daarmee. Wel lijkt de focus vooralsnog te liggen op GPT’s van grote partijen, zoals AllTrails en Canva.

Iedereen mag GPT’s indienen voor de winkel. Makers in de Verenigde Staten kunnen er zelfs geld mee verdienen als de GPT veel wordt gebruikt.

Let wel op: Om GPT’s te maken en in de GPT Store te struinen, heb je een abonnement nodig op ChatGPT Plus.

Wat voor GPT’s worden er gemaakt?

GPT’s kunnen gemaakt worden voor een haast onuitputtelijke hoeveelheid doeleindes. Om je een idee te geven, wat mogelijkheden op een rijtje:

Spelregels: Een GPT die de spelregels van een specifiek bordspel of meerdere bordspellen kent. Die kun je vervolgens vragen stellen als je er niet uitkomt, zodat je niet in het papieren boekje hoeft te zoeken.

Schrijfcoach: Een GPT die is gemaakt om je te helpen beter te leren schrijven, door je tips te geven van spelling tot verhaallijnen.

Wasinstructies: Een GPT die precies weet welke instellingen van je wasmachine en welk wasmiddel je moet gebruiken bij specifieke kledingstukken en verschillende soorten vlekken.

GPT’s voor bedrijven

Ook voor bedrijven zijn GPT’s interessant, omdat ze met specifieke bedrijfsinformatie gevoerd kunnen worden of met dingen kunnen helpen waar binnen het bedrijf geen expertise is. Bijvoorbeeld:

Vraagbak: Als iemand vertrekt binnen het bedrijf, wordt hun positie vaak opgevuld door een nieuwe collega. Voordat ze vertrekken, kan men de tijd nemen om een GPT te trainen die precies vertelt wat de bedoeling is en waar alles is te vinden.

SEO-hulp: Een GPT kan helpen door teksten meer SEO-proof te maken, zodat ze beter scoren op Google.

Klantenservice: Je kunt een GPT instellen als een klantenservicerobot, waar mensen mee in gesprek kunnen via de website. Je kunt dan ook instellen dat doorverwezen worden naar een telefoonnummer, als ze er niet uitkomen.

Hoe maak ik zelf een GPT?

Zelf een GPT maken is bijzonder eenvoudig, alleen heb je daar dus ook een abonnement op ChatGPT Plus voor nodig. Je kunt dan op de website van OpenAI naar ‘Create a GPT’ gaan, waarna je via vragen door de creatie heen wordt geleid.

Zo’n GPT kun je allerlei instructies geven over hoe die op bepaalde vragen moet antwoorden. Je kunt ook bestanden uploaden met informatie, die de chatbot kan gebruiken in de antwoorden.

Een belangrijke keuze is of je wil dat anderen deze GPT ook kunnen gebruiken. Als je persoonlijke informatie uploadt, is het verstandiger om de GPT privé te houden. Alleen jij kan dan met de chatbot praten.

De nieuwste ontwikkelingen

Naast GPT’s is Copilot van Microsoft de meest interessante toevoeging aan het AI-speelveld. Copilot draait namelijk op de nieuwste versie van ChatGPT, maar is gratis te gebruiken. Generatieve kunstmatige intelligentie zul je daarnaast in 2024 steeds meer tegenkomen. Google komt bijvoorbeeld met Bard Advanced en we gaan ook AI-wearables dragen.