Zo kijk je gratis F1 van Zandvoort en nog 8 handige Formule 1-tips

Wil jij gratis kijken naar de Formule 1-wedstrijd van Zandvoort 2023? Lees hier hoe je dat doet en ontdek nog meer handige F1-tips, zodat jij het Nederlandse raceweekend piekfijn doorkomt!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gratis Formule 1 Zandvoort gewoon op televisie

Aanstaande zondag (27 augustus) is het weer tijd voor de Nederlandse F1-wedstrijd van het seizoen. Op Zandvoort barst het racegeweld tussen twintig van ‘s werelds beste coureurs weer los en de race is gratis te bekijken! Vanaf 15.00 uur kun je voor niks meekijken via de NOS, die de hele race gratis uitzendt – gewoon op televisie. Na de race kun je daar ook terecht voor interviews, analyses en samenvattingen.

Ook op Android Planet zijn we fan van Max en alle avonturen van zijn medecoureurs. Hier vind je dan ook nog veel meer tips om er een optimaal F1-weekend van te maken!

1. Viaplay-abonnement tijdelijk met wat korting

Wil je nog meer zien van de F1, bijvoorbeeld een hele show om de race heen of een langere nabeschouwing? Dan moet je bij bij Viaplay zijn, de dienst die de F1-rechten in bezit heeft in Nederland. Bij de streamingdienst kun je ook terecht voor veel andere sporten zoals voetbal en darts, maar ook vind je daar series, films en documentaires.

Sluit je nu een maandabonnement af dan betaal je de eerste drie maanden geen 15,99 euro per maand, maar 9,99 euro. Zo scoor je dus een kwartaal Viaplay voor drie tientjes. Zo kijk je dus niet alleen naar de race in Zandvoort, maar ook wat aankomende battles.

Interesse in zo’n abonnement? Volg dan onderstaande stappen:

Surf naar deze Viaplay-website; Vul de gevraagde gegevens in en ga akkoord met de voorwaarden; Tik op de rode knop; ‘Naar aankoop’; Vul de betalingsgegevens in.

2. Maak een eigen F1-poule

Komen er aanstaand weekend vrienden kijken of zijn je collega’s ook fanatieke Formule 1-fans? Wat is er dan leuker dan een eigen F1-poule maken. Daarvoor vind je allerlei apps in de Play Store, maar wij gebruiken al jaren Superbru.

Zo kun je ook meedingen met een wereldwijde Formule 1-competitie, of misschien word jij wel de beste van Nederland. Je kunt Superbru trouwens ook gebruiken voor tientallen andere sporten.

Superbru Predictor & Fantasy SportEngage Ltd 9,4 (6.380 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Neem een abonnement op F1 TV Pro

Naast Viaplay kun je natuurlijk ook altijd terecht bij F1 TV Pro, die alle races van het seizoen ook live uitzendt. Bij F1 TV zie je ook nog eens alle races die ooit gereden zijn, documentaires over bekende coureurs of gebeurtenissen en nog veel en veel meer.

Fijn is dat je zo een heel naslagwerk hebt aan informatie, maar bijvoorbeeld ook live mee kunt kijken naar de tijden die de coureurs rijden. Ook kun je wisselen tussen verschillende camera’s, bijvoorbeeld vanuit de pitstraat of de helm van een bepaalde coureur.

Tevens is een jaarabonnement voor F1 TV Pro stukken voordeliger dan Viaplay. Je betaalt op het moment van schrijven 64,99 euro voor een heel F1-jaar.

Surf naar deze F1 TV Pro-website; Vul de gevraagde gegevens in en ga akkoord met de voorwaarden; Vul de betalingsgegevens in.

4. Installeer F1 TV-app op je televisie met Android TV

Heb je een abonnement afgesloten op F1 TV? Dan kun je kijken via allerlei apparaten en de bijbehorende app. De officiële F1 TV-app is echter niet meer te downloaden uit de Play Store voor televisies die draaien op Android TV. Gelukkig is de app wel handmatig te installeren. Volg daarvoor onderstaand plan:

Download het juiste F1 TV apk-bestand

Surf naar deze link op APKMirror op je laptop of pc; Download daar het meest recente apk-bestand van de F1 TV-app voor Android TV; Stop een usb-stick in de pc en kopieer het gedownloade bestand.

Installeer een apk-installer op je Android TV

Open de Play Store op je televisie met Android TV; Ga naar de zoekbalk en voer daar ‘apk’ in; Installeer de applicatie: ‘APK installer by Uptodown’.*

* Er zijn legio apk-installers in de Play Store te vinden en vaak kun je ook apk-bestanden installeren via een goede bestanden-app. In dit stappenplan hebben we gekozen voor de meest simpele oplossing.

Installeer de F1 TV-app op je Android TV

Stop de usb-stick in je televisie; Open de zojuist geïnstalleerde ‘APK installer by Uptodown’-app; Geef toestemming voor de juiste rechten, waaronder ‘toegang krijgen tot foto’s, media en bestanden op je apparaat’ en het ‘kunnen installeren van apps van onbekende bronnen’; Druk op de virtuele knop; ‘Installeren Apps’; Installeer het gedownloade F1 TV-apk-bestand.

Vervolgens is het erg handig om de F1 TV-app op je homescreen vast te pinnen, zodat je ‘m altijd snel kunt opstarten. Even inloggen op je F1-account en je ziet meteen wat de app allemaal te bieden heeft. Fijn is trouwens ook dat je naar Nederlands commentaar kunt luisteren tijdens de race. Dit komt van de commentatoren van Viaplay.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Kan het commentaar van het Viaplay-duo je niet bekoren? Dan kun je ook gewoon luisteren naar alles wat Olav Mol live te melden heeft over de race. De oude vedette werkte jarenlang bij Ziggo als verslaggever van alles wat zich op de baan afspeelt en kent veel fans.

Luisteren naar Olav? Download dan de Grand Prix Radio-app of luister via de website. Dankzij een handig balkje synchroniseer je het commentaar ook nog eens met wat je op beeld ziet.

Grand Prix Radio Emixion Services B.V. 5,4 (1.553 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

6. Formule 1 kijken via de Chromecast

Leuk zo’n abonnement op Viaplay of F1 TV Pro en al die apps, maar ik wil kijken op het grote scherm! Ook dat is natuurlijk mogelijk, mits je een Chromecast aan je televisie hebt hangen. Via de handige streamingdongle tover je de race, kwalificatie of nabeschouwing gewoon op je televisie of computerscherm.

Open de Viaplay- of F1 TV-app op je smartphone of tablet; Kies welke beelden je wil bekijken; Klik op het Cast-icoontje rechtsboven om de beelden naar een scherm te sturen; Na enkele seconden zal het beeld op dat scherm te zien zijn.

Zo’n Chromecast gebruik je natuurlijk niet alleen voor Formule 1. De gadget werkt met nagenoeg alle diensten die je maar kunt bedenken. Van Netflix tot Spotify en van Videoland tot Disney Plus, je kunt er van alles naar streamen. De hd-versie van de Google Chromecast pik je momenteel op voor € 35,99, de 4K-variant kost je € 59,-.

7. Volg al het officiële F1-nieuws

Ben je een echte Formule 1-fan? Wat is er dan leuker dan al het officiële nieuws te lezen over de coureurs, transfers, interviews en meer? Daarvoor is de Formule 1-app een heel handig hulpmiddel, want zo ben je altijd up-to-date. Downloaden doe je snel en gratis.

Formula 1® Formula One Digital Media Limited 8,6 (142.287 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

8. Alle F1-races in je eigen kalender

We hebben dit seizoen nog heel wat races te gaan, evenals kwalificaties en vrije trainingen. Precies weten wanneer zo’n evenement plaatsvindt? Dan kun je natuurlijk even Googlen of in een app die hierboven genoemd staat kijken. Het is echter handiger om een heuse F1-kalender toe te voegen aan je eigen agenda, zodat je altijd weet wat er staat te gebeuren op Formule 1-gebied.

Surf daarvoor even naar deze website, waar je handmatig een bestandje kunt aanmaken die je kunt importeren in je agenda. Zo kies je zelf of je de precieze tijden van de races in je agenda wil hebben staan, of ook van de kwalificaties en vrije trainingen.

Ook kies je hoe ver je van te voren je een melding wil krijgen. Je hebt vervolgens drie opties om je F1-agenda te importeren. Dat kan namelijk via je telefoon of computer via een unieke weblink of via een .ics-bestandje dat je handmatig moet toevoegen aan je agenda.

Genieten geblazen van Formule 1 in Zandvoort

Al met al wordt het vast en zeker weer een heel interessant race-weekend! Heb jij een abonnement op Viaplay of F1 TV en waar ga je kijken? Heb jij nog handige F1-tips of specifieke apps die je gebruikt? Laat dat uiteraard even weten in de reacties hieronder!