Google deelt gratis Nest Mini’s uit aan Nederlanders met een betaald abonnement op Google Play Muziek, YouTube Premium of YouTube Music Premium. Android Planet legt uit hoe je controleert of in je aanmerking komt voor deze actie en zo ja, hoe je je slimme speaker claimt.

Gratis Google Nest Mini

De Google Nest Mini kwam onlangs uit als opvolger van de Google Home Mini, en is op diverse punten veranderd. Zo kun je de slimme speaker met ingebouwde Google Assistent nu ook aan de muur bevestigen en zijn de luidsprekers verbeterd. De Nest Mini gaat voor 59 euro over de toonbank, maar misschien krijg je er wel een gratis.

Google is namelijk een actie gestart voor Nederlanders met een betaald account op YouTube Premium, YouTube Music Premium of Google Play Muziek. Had jij op 4 december een individueel, gezins- of studentenabonnement op één van deze diensten en betaal je er nog steeds voor? Dan heb je als het goed is een e-mail van Google ontvangen met een promotiecode om een gratis Nest Mini te verzilveren.

Met die promotiecode kun je de slimme speaker gratis en zonder verzendkosten bestellen via de Google-webwinkel. Doe dit vóór 24 januari 2020, want daarna is je code niet meer geldig. Google schrijft op de actiepagina dat elke promotiecode ingewisseld kan worden voor een speaker, maar dat er een beperkte voorraad is. ‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, is er te lezen. We raden je daarom aan niet te lang te wachten met je gratis bestelling.

Meer over de Nest Mini

Ben je benieuwd wat de Google Nest Mini allemaal kan? Lees hier onze uitgebreide Google Nest Mini-review of ontdek de grootste verschillen met de Home Mini, zijn voorganger die nu goedkoper is. Hieronder kun je bovendien onze videoreview van de nest Mini bekijken.

Kom jij in aanmerking voor een gratis Nest Mini? Laat het weten in de comments hieronder.

Bedankt voor de tip Tahar!

