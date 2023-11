Hier kun je gratis series en films streamen

Streamingdiensten worden steeds duurder, maar gelukkig zijn er ook plekken waar je gratis series en films kunt kijken.

Gratis series en films streamen

Maandelijks betalen voor streamingdiensten zoals Netflix, Disney Plus en Videoland wordt steeds duurder, waardoor veel mensen genoodzaakt zijn om hun abonnementen op te zeggen. Gelukkig hoef je niet zonder series en films te doen, want er zijn genoeg plekken waar je gratis kunt streamen.

In dit artikel noemen we deze plekken waar het kijken compleet legaal is. Je hebt geen VPN nodig en je hoeft niet bang te zijn dat je op een vage website vol virussen terecht komt.

NPO Start

Een logische plek om te starten is onze publieke omroep. Via de app, website of tv-app van NPO Start krijg je toegang tot een verrassend aanbod aan series en films.

Daar zitten natuurlijk een hoop Nederlandse producties tussen, zoals het prijswinnende Oogappels en het spannende Santos, maar ook internationale detectiveseries behoren tot het aanbod. Films die eerder op televisie zijn uitgezonden bij de publieke omroep, zijn ook te kijken via NPO Start. Tevens vind je hier altijd een mooie collectie documentaires.

Vaak zijn de programma’s op NPO Start wel een beperkte tijd beschikbaar en moet je betalen voor NPO Plus (2,95 euro per maand) om verder terug te kunnen kijken.

Plex

Plex ken je mogelijk als de app om video’s binnen je eigen netwerk op een ander apparaat te kijken, of in te loggen op de server van iemand anders om vervolgens videobestanden te streamen. Maar Plex biedt tegenwoordig ook gratis te kijken series en films aan, in combinatie met reclames.

Je vindt op Plex niet het nieuwste van het nieuwste, maar bijvoorbeeld wel vijf seizoenen van scifiserie Farscape, de RoboCop-serie, en klassiekers zoals It’s a Wonderful Life en Fist of Fury. Het aanbod is niets vergeleken met Netflix, maar je kunt er vast iets vinden dat je leuk vindt.

YouTube

YouTube blijft de plek met de meeste uren video om te kijken en elke dag worden daar miljoenen filmpjes aan toegevoegd. Daar zit natuurlijk een hoop troep tussen, maar ook goed gemaakte producties waar je wat van opsteekt of die je kunnen vermaken.

Denk aan documentaires die speciaal voor YouTube zijn gemaakt en kleinschalige series die door creatievelingen in elkaar worden gezet. Als je goed zoekt heeft YouTube een haast oneindige hoeveelheid goede video’s die jou liggen.

NASA+

De nieuwste in deze lijst is NASA Plus, een gratis streamingdienst van NASA. Hier kun je vele uren lang kijken naar video’s over de ruimte. Met documentaires, uitlegvideo’s, video’s voor kinderen en meer. Leuk en leerzaam.

Proefabonnementen

Vergeet daarnaast niet dat sommige streamingdiensten een proefabonnement aanbieden. Bij Videoland en NLZiet kun je bijvoorbeeld 14 dagen lang gratis kijken naar het volledige aanbod. Met Prime Video kun je maar liefst 30 dagen lang gratis naar alle series en films kijken en SkyShowtime mag je 7 dagen op proef nemen.

Maandthema: geld besparen

Maandthema: geld besparen

November staat op Android Planet in het teken van geld besparen.

