Gratis VPN voor Android: voor- en nadelen en de beste 3 apps op een rij

Op zoek naar een VPN-dienst, maar niet al te gekke eisen? Dan kun je misschien wel toe met een gratis VPN voor Android. Wat de voor- en nadelen daarvan zijn en wat wij de beste drie gratis alternatieven vinden, check je in dit artikel.

Gratis VPN-diensten voor Android

VPN staat voor Virtual Private Network, een manier om je te begeven op het internet. Met zo’n netwerkverbinding kun je namelijk zelf kiezen via welke server je internetverkeer verloopt. Zo kun je anoniemer internetten, je online-privacy beter beschermen of bijvoorbeeld geografische restricties omzeilen. Meer weten over de basisprincipes van VPN’s? Check dan onze uitgebreide VPN-beginnersgids.

In dit artikel duiken we namelijk dieper in op gratis VPN-diensten voor Android. Wat zijn de voor- en nadelen ervan en wat zijn drie interessante gratis diensten?

Voor- en nadelen gratis VPN-diensten

Hét voordeel is uiteraard dat je er geen geld aan kwijt bent. Maar, gratis is bijna nooit gratis en dat klopt veelal ook in combinatie met VPN-diensten. Het kan namelijk zo zijn, dat data van jouw internetbezoek verkocht wordt aan andere partijen. Data is namelijk geld waard en op die manier kun je toch, zonder te betalen, gebruikmaken van zo’n service.

Dat betekent ook dat je via zo’n ‘gratis’ dienst vaak niet geheel anoniem en veilig kunt internetten. Ook kan het bijvoorbeeld zijn dat jouw eigen dataverbinding wordt gedeeld met andere gebruikers van de dienst. Al met al zijn er dus zeker redenen om in het achterhoofd te houden als je echt niks voor een VPN-dienst wilt betalen.

Daarnaast heb je vaak te maken met data- en snelheidslimieten, waardoor je dus geen optimale snelheden behaalt. Bij andere gratis services kun je bijvoorbeeld weer geen Amerikaans aanbod kijken van een streamingdienst, of geen torrents downloaden.

Dat zijn uiteraard persoonlijke keuzes en er zijn altijd uitzonderingen op de regel te vinden. Daarom hebben we de beste drie gratis VPN-diensten voor Android, in een willekeurige volgorde, voor je op een rijtje gezet.

#1 ProtonVPN

ProtonVPN is een interessante VPN-dienst die geheel gratis is te gebruiken. De grootste voordelen zijn het niet hebben van limieten voor de hoeveelheid data die je kunt versturen of de snelheid van de VPN-verbinding. Daarnaast is de dienst naast Android op tal van andere besturingssystemen te gebruiken, zoals Windows, iOS en Linux.

Verschillende servers van de dienst zijn in Nederland geplaatst. Dat is handig als je op vakantie bent in het buitenland en bijvoorbeeld wilt genieten van Nederlandse series bij streamingdiensten. Onder andere Netflix probeert zulke verbindingen logischerwijs constant te blokkeren. Het kijken van het Amerikaanse aanbod vanuit Nederland gaat dan ook met horten en stoten.

Deze VPN-dienst zal vast niet bij iedereens wensen passen. Zo kun je met een gratis verbinding via ProtonVPN geen torrents downloaden, wat wel weer kan met een betaald abonnement. Ook kun je slechts gebruikmaken van één apparaat met een gratis lijntje.

#2 Hide.me

Zijn torrents heel belangrijk voor je, dan kun je eens kijken naar Hide.me, want die heeft hiervoor wel ondersteuning. Naast Android is deze dienst ook te gebruiken op verschillende platformen. Wel kan dat in de gratis variant ook maar op één apparaat tegelijk. Hide.me heeft wel een datalimiet van 10GB per maand, dus onbeperkt gebruiken is weer niet mogelijk. Een limiet qua snelheid heb je niet en dat is mooi meegenomen.

Wil je een VPN ook gebruiken om georestricties te omzeilen en bijvoorbeeld een aanbod van Netflix te kijken van een ander land? Dan is Hide.me geen goede keuze, aangezien dat niet werkt. De dienst houdt trouwens geen gegevens bij over je surfgedrag en dat is goed voor de privacy. Tot slot kun je 24/7 rekenen op ondersteuning van de klantenservice.

#3 TunnelBear

Ook Tunnelbear kan een interessante speler zijn als je weleens gebruik wilt maken van een VPN. Een grote plus van deze dienst is dat je meerdere apparaten mag gebruiken. Dat kan echter niet tegelijk, waardoor je nog steeds moet kiezen voor bijvoorbeeld je smartphone, tablet of laptop. Wel biedt Tunnelbear een uitgebreider serverpark dan veel andere gratis diensten.

Het aanbod bekijken van buitenlandse streamingdiensten of torrents downloaden is er echter niet bij. Wat ook als nadeel genoemd moet worden is de beperkte hoeveelheid data die je mag gebruiken. Dat is namelijk 500MB per maand. Maak je gratis gebruik van TunnelBear, dan kun je ook niet altijd even goed vertrouwen op de klantenservice. De dienst geeft namelijk prioriteit aan betalende gebruikers en eventuele problemen die zij ervaren.

Proefperiodes: test gratis een betaalde VPN

Zoals je kunt lezen lever je bij een gratis VPN-dienst eigenlijk altijd wel in op een bepaald aspect of zelfs meerdere dingen. Waarvoor jij een Virtual Private Network wilt gebruiken en wat er wel of niet belangrijk is voor jou, kan uiteraard alleen jij bepalen.

Nagenoeg elke VPN-dienst biedt ook een gratis proefpakket, waarbij je de service even volledig kunt gebruiken, om vervolgens wel of geen abonnement af te sluiten. Zo kun je makkelijk testen wat er voor jou wel en niet goed werkt of welke dienst je het beste bevalt.

Meer weten over VPN’s

Wil je nog meer lezen over VPN’s? Check dan onze VPN-spotlight en bekijk onze beginnersgids, waarin we alle punten over VPN’s bespreken. Android Planet heeft de beste aanbiedingen van VPN-diensten ook voor je op een rijtje gezet. Die check je dan ook in ons Black Friday VPN-deals artikel.

Gebruik jij een VPN en zo ja waarvoor en bij welke partij heb je een abonnement lopen? Laat het weten in de reacties!

