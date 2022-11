Dit moet je weten over de groothoeklens op je smartphone

Met de groothoeklens op je smartphone kun je heel bijzondere foto’s maken. Maar hoe pak je dat aan? Waarom is deze lens kwalitatief vaak minder goed dan de gewone camera? En welke smartphone heeft de beste groothoeklens? We praten je bij!

Alles over de groothoeklens op je smartphone

De hoofdcamera op je smartphone heeft doorgaans een brandpuntafstand van 24 tot 26 millimeter. Dat zegt je misschien niets, maar deze camera maakt foto’s die we als ‘normaal’ beschouwen. Het onderwerp is goed zichtbaar en er is ook voldoende achtergrond aanwezig om te kunnen zien waar het tafereel zich afspeelt.

Veel smartphones beschikken daarnaast over een groothoeklens. Die heeft vaak een brandpuntafstand van 12 tot 16 millimeter. Dat is dus een stuk wijder. Daardoor vang je meer elementen in je foto en bovendien verandert het perspectief. Een groothoeklens ‘kijkt’ anders dan onze ogen. Op kiekjes die je met deze camera maakt, is meer te zien dan we zelf scherp kunnen waarnemen. Dat effect vinden veel mensen spectaculair, vooral de eerste keer.

Hoe gebruik je de groothoeklens?

Als je de groothoeklens gebruikt als een normale camera zul je waarschijnlijk teleurgesteld zijn door de resultaten. Je onderwerp valt weg tegen de achtergrond en er is gewoon te veel loze ruimte zichtbaar.

Een veelgehoord advies is daarom om met een groothoeklens zo dicht mogelijk bij je onderwerp te komen. Dat springt er extra uit, terwijl je toch veel van de omgeving kunt zien. Een goed voorbeeld daarvan is de foto hieronder. Het paard lijkt door de lucht te vliegen, maar de gebouwen zijn ook nog steeds duidelijk herkenbaar. Als je deze foto met een normale (hoofd)camera maakt, zou het vlieg-effect veel minder zijn.

Je kunt de groothoeklens natuurlijk ook gebruiken om grote gebouwen helemaal op de kiek te krijgen. Een variatie daarop zie je in de foto hieronder. Met een normale camera zou je de twee gangen van het Pandhof in Utrecht nooit tegelijk kunnen fotograferen.

Met de groothoeklens van je smartphone lukt dat wel. Dat geeft een tof effect, omdat onze ogen deze gangen normaal niet tegelijk scherp kunnen zien. Je kijkt altijd naar de één of de ander.

Waarom is de groothoeklens minder goed?

De kwaliteit van de groothoeklens is vrijwel altijd minder goed dan die van de hoofdcamera. Dat heeft verschillende oorzaken. De meeste fabrikanten zien deze lens, zeker op goedkopere smartphones, als een extraatje. Daardoor heeft hij vaak een minder grote sensor, een minder goede lens en een lagere resolutie.

Bovendien zijn er fysieke beperkingen. Omdat er zoveel te zien is op deze foto’s, bestaan de individuele elementen sowieso uit minder pixels. Ze ogen dus wat minder scherp. Een andere eigenschap van groothoeklenzen is dat ze doorgaans behoorlijk wat vertekening laten zien. Vanwege het wijde perspectief zijn de lijnen op je foto’s krommer dan in de realiteit.

Om dat op te heffen, heb je een grote lens met veel glas nodig. Die ruimte is er niet in een smartphone. Veel fabrikanten proberen het daarom softwarematig op te lossen, maar dat gaat ten koste van de kwaliteit. Vooral de hoeken zijn daardoor soms een beetje wazig.

Welke smartphone heeft de beste groothoeklens?

Zoals gezegd is de groothoeklens vaak een ondergeschoven kindje. De Xiaomi 12T Pro bijvoorbeeld heeft een 200 megapixel-hoofdcamera, maar de groothoeklens moet het met slechts 8 megapixel doen. Het verschil in kwaliteit is enorm.

Gelukkig zijn er wel bedrijven die voor een andere aanpak kiezen. De Oppo Find X5 Pro gebruikt exact dezelfde 50 megapixel-sensor voor de groothoeklens als voor de hoofdcamera. Hoewel de lens zelf wat minder lichtsterk is, zie je dat terug in de foto’s. Die zijn bijna net zo gedetailleerd als kiekjes die je met de normale camera maakt. Ook de Vivo X80 Pro en Google Pixel 7 Pro hebben overigens een prima groothoeklens.

Oppo Find X5 Pro

Waar je op kunt letten als je een goede groothoeklens op je smartphone wil hebben? De resolutie moet minimaal 12 megapixel bedragen. Met minder beeldpunten bevatten je foto’s simpelweg te weinig detail om echt bruikbaar te zijn.

Daarnaast zouden we kiezen voor een toestel dat een groothoeklens met autofocus heeft. Daarmee kun je deze camera namelijk ook gebruiken om close-ups te maken van bijvoorbeeld bloemen of insecten. Een leuk extraatje.

