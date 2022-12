Terugblik: Dit was het grootste Android-nieuws van 2022

Van telefonische oplichting tot aan Android 13-updates: dit was het populairste Android-nieuws van 2022.

Het populairste Android-nieuws van 2022

Iedereen is aan het terugblikken op afgelopen jaar, zo ook Android Planet. We hebben uitgezocht welke nieuwsberichten het afgelopen jaar het meest zijn gelezen. Aan de hand hiervan wordt duidelijk wat voor jaar 2022 eigenlijk was. Dit waren de populairste Android-nieuwtjes van afgelopen jaar.

Paniek! Je krijgt een (Engels) telefoontje van de Rijksoverheid omdat er een arrestatiebevel tegen je loopt. Dit klopt natuurlijk niet, maar om dit misverstand uit de wereld te helpen hebben ze alleen je BSN nodig. Soms wordt er ook om een geldbedrag gevraagd.

Begin dit jaar waarschuwde de Fraudehelpdesk voor deze zwendel. Er waren opmerkelijk veel meldingen binnengekomen van cybercriminelen die zich via de telefoon voordoen als politieagent of opsporingsmedewerker. Meestal waren de kwaadwillenden uit op het BSN van het slachtoffer.

Het verhaal over deze vorm van telefonische oplichting werd het best gelezen nieuwsartikel op Android Planet van 2022.

Oplichters hebben een druk jaar achter de rug. Kwaadwillenden probeerden namelijk fraude te plegen via WhatsApp. Het engste van alles? Er is slechts één telefoontje voor nodig.

De truc maakt gebruik van gekaapte WhatsApp-accounts. Zodra de profielen zijn gestolen, kloppen de oplichters bij vrienden en kennissen van het slachtoffer aan. Hierbij gebruiken zij een smoes om het slachtoffer (de vriend of kennis) contact op te laten nemen met een bepaald telefoonnummer. Zodra dit is gebeurd, merkt hij of zij dat het WhatsApp-profiel is overgenomen.

Samsung is de grootste Android-fabrikant, dus het is niet meer dan logisch dat mensen willen weten of en wanneer hun toestel naar Android 13 wordt bijgewerkt. Begin november lekte het volledige Android 13-updateschema van de fabrikant en dat artikel trok veel bekijks.

De lijst toonde niet alleen welke smartphones (nog) een update krijgen, maar ook wanneer. Per maand kun je nagaan wanneer Samsung-toestellen bijgewerkt worden. Tot zover loopt de fabrikant goed op schema. Sowieso heeft Samsung haar updatebeleid de afgelopen jaren goed verbeterd. Inmiddels behoort men zelfs tot een van de beste leerlingen in de klas.

Android Planet heeft afgelopen jaar ook eigen ‘nieuws’ geproduceerd. Redacteur Bram was benieuwd wat er zou gebeuren als hij zijn Samsung Galaxy S3 (met bouwjaar 2012) nu zou gebruiken. In hoeverre kun je zo’n verouderd toestel nog normaal gebruiken?

In 2012 waren we in ieder geval ontzettend enthousiast over de Galaxy S3. We noemden het toestel in onze review “een kwalitatief hoogwaardige smartphone” en waren zelfs te spreken over TouchWiz, het voormalige besturingssysteem van Samsung-toestellen.

De top vijf van het populairste nieuws wordt afgerond door een bericht over WhatsApp. De populairste berichten-app van Nederland kreeg in de zomer een flink aantal nieuwe privacyfuncties.

Sindsdien kun je onder meer zelf bepalen wie (niet) kan zien wanneer je voor het laatst online bent geweest. Ook is het voortaan mogelijk om ongezien een groepsgesprek te verlaten.

Op naar 2023

Ook in 2023 houdt Android Planet je op de hoogte van Android-nieuws. Verder geven we dagelijks handige tips, schrijven we achtergrondartikelen en geven we in reviews aan waarom je nieuwe smartphones (niet) moet kopen.

Op naar 2023

Ook in 2023 houdt Android Planet je op de hoogte van Android-nieuws. Verder geven we dagelijks handige tips, schrijven we achtergrondartikelen en geven we in reviews aan waarom je nieuwe smartphones (niet) moet kopen.