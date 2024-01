Terugblik: dit was het grootste Android-nieuws van 2023

Ben je benieuwd welk Android-nieuws in 2023 het populairst was? Van verse functies op Whatsapp tot betalen voor het delen van je Netflix-account: dit zijn de best gelezen nieuwtjes van het jaar.

Het populairste Android-nieuws van 2023

Aan het einde van het jaar blikken we bij Android Planet altijd graag terug op de afgelopen twaalf maanden. Welk Android-nieuws wilden jullie in 2023 massaal lezen? We zijn in de statistieken gedoken en deze vijf artikelen stonden bovenaan de lijst.

Nieuwtjes over WhatsApp doen het altijd erg goed. Dat is ook niet zo gek, want het blijft met afstand de populairste berichtendienst van Nederland. Dikke kans dat jij nieuwe functies binnen de kortste keren regelmatig gebruikt.

In oktober schreven we over vijf nieuwe features die op korte of lange termijn naar WhatsApp komen. Denk aan de mogelijkheid om activiteiten of een vergadering in te plannen of je favoriete berichten te ‘pinnen’, waardoor ze in beeld blijven staan. Dit was in 2023 het meest gelezen nieuwsbericht op Android Planet.

→ Lees verder over de nieuwe functies van WhatsApp

De hoogtijdagen van Nokia liggen allang achter ons, maar het merk houdt een speciaal plekje in jullie hart. Hoewel het bedrijf tegenwoordig vooral bescheiden smartphones als de G22 uitbrengt, verscheen er in maart een veelgelezen gerucht over de ‘Magic Max’.

Dat zou een soort ultiem vlaggenschip moeten worden met de beste processor, vier Zeiss-camera’s en een gigantische accu van 7950 mAh die je bliksemsnel oplaadt met 180 Watt. En dat allemaal voor een prijs van omgerekend zo’n 520 euro exclusief btw.

Klinkt te mooi om waar te zijn? Dat lijkt helaas ook het geval, want we hebben sindsdien niets meer van de Nokia Magic Max vernomen.

→ Lees verder over de Nokia Magic Max

De meeste Samsung-smartphones krijgen tegenwoordig vier grote nieuwe versies van Android. Er zijn dus heel veel toestellen die een upgrade naar Android 14 mogen verwachten. In november dook een schema op van welke telefoon op welke datum bijgewerkt zou worden.

De eerste versie bleek niet helemaal te kloppen, maar het bericht is inmiddels aangevuld met nieuwe informatie. Het merendeel van de Samsung-telefoons en -tablets die ‘recht’ hebben op Android 14 draait inmiddels op deze nieuwste versie van het besturingssysteem.

→ Lees verder over Android 14 op je Samsung

Helaas, helaas: je kon jarenlang ongehinderd je Netflix-account delen met wie dan ook, maar in 2023 haalde de streamingdienst de broekriem aan. Wie nu nog zijn wachtwoord aan iemand buiten zijn eigen huishouden wil geven, betaalt daarvoor 3,99 euro per persoon extra. Anders gaat het beeld op zwart.

Dit nieuws ging heel veel mensen aan het hart en werd dus ook goed gelezen. Het extra account van 3,99 euro kent overigens belangrijke beperkingen. Zo kun je maar op één apparaat tegelijk kijken of downloaden.

→ Lees verder over het delen van je Netflix-account

Wat WhatsApp is voor communicatie, is Google Maps voor navigatie. Vrijwel iedereen gebruikt het om zijn weg te kunnen vinden. In oktober kondigde Google een aantal nieuwe functies aan, waar jullie zeer benieuwd naar waren.

Denk aan Immersive View voor routes, waarmee je een fietstocht door Amsterdam van tevoren in 3D kunt bekijken. Ook kun je deze stad nu met augmented reality ontdekken. Door je smartphone omhoog te houden zie je live informatie op de kaart over restaurants, stations en winkels. Daarnaast paste Google de kleuren aan, waardoor de app nog duidelijker werd.

→ Lees verder over de nieuwe functies van Google Maps

Wat wordt in 2024 het belangrijkste nieuws?

Dat was het belangrijkste Android-nieuws van 2023. Uiteraard houden we jullie in 2024 weer op de hoogte van alle ontwikkelingen. Ook geven we tips, blijven we achtergronden schrijven en lees je in onze reviews wat we van de nieuwste Android-smartphones vinden. Geniet van de oliebollen!

