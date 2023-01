Dit zijn de grootse fabrikanten van camerasensoren voor smartphones

Iedere smartphone heeft tegenwoordig één, twee, drie of zelfs vier camera’s op de achterkant. Maar welke fabrikanten maken de camerasensoren voor jouw telefoon? Android Planet ging op onderzoek uit.

Deze fabrikanten maken de meeste camerasensoren

Als je een foto maakt, denk je waarschijnlijk niet na over de achterliggende techniek. Toch is het leuk om te bedenken dat je zonder camerasensor geen enkel plaatje zou kunnen schieten met je Android-toestel. Daar valt namelijk het licht op, dat vervolgens wordt omgezet in de afbeelding die je op je scherm ziet.

De meeste smartphonemerken produceren zelf geen sensoren. Die kopen ze in bij andere bedrijven. Maar welke fabrikanten maken deze camerasensoren eigenlijk?

Uit het meest recente onderzoek dat we konden vinden, blijkt dat Sony de grootste leverancier is. 45 procent van alle sensoren voor smartphones kwam in 2021 bij dit Japanse bedrijf vandaan.

Sony Xperia 1 IV

Een flink deel van dat succes is te danken aan Apple. Topman Tim Cook onthulde onlangs dat het bedrijf al meer dan tien jaar camerasensoren van Sony gebruikt in zijn iPhones. Dan gaat het om tientallen miljoenen exemplaren. Ook de enorme 1 inch-sensor in de Xiaomi 12S Ultra is van Sony.

Uiteraard gebruikt de fabrikant zijn sensoren zelf ook in bijvoorbeeld de Xperia 1 IV. Sony kan echter niet tippen aan de verkoopaantallen van Apple. Ook niet aan de kwaliteit trouwens. Hoewel de telefoons zeer uitgebreide foto- en videomogelijkheden hebben, scoren ze doorgaans minder goed in reviews.

Daaruit blijkt maar weer eens dat de sensor niet in zijn eentje verantwoordelijk is voor de kwaliteit van een camera. Zeker niet die van een smartphonecamera. De gebruikte lens en vooral de software spelen een minstens even grote rol.

Samsung Galaxy S22 Ultra

De nummer twee: Samsung

Ook Samsung is één van de grootste fabrikanten van camerasensoren. In 2021 had het bedrijf 26 procent van de markt in handen. Dat aandeel zou overigens nog groter kunnen zijn. Samsung koopt een deel van de sensoren voor zijn eigen smartphones namelijk in bij… jawel, Sony.

De reden daarvoor is onbekend, maar we kunnen er wel naar raden. Samsung brengt zóveel smartphones uit dat de eigen cameradivisie mogelijk niet aan de vraag kan voldoen.

De derde plaats is voor het relatief onbekende Omnivision, met 11 procent. Ze leverden ooit de selfiecamera voor de iPhone 5 en werkten samen met Fairphone. In high-end smartphones zul je hun sensoren echter niet snel meer tegenkomen. Het bedrijf kan niet opboksen tegen de overmacht van Sony en Samsung, die ontzettend veel geld stoppen in onderzoek en ontwikkeling. Dat levert simpelweg betere producten op.

Meer over smartphonefotografie

Bij Android Planet schrijven we regelmatig artikelen over (smartphone)fotografie. We leggen bijvoorbeeld uit wat sluitertijd is en welke invloed het heeft op je kiekjes. Ook laten we zien met welke smartphones je de beste nachtfoto’s maakt en hoe je voor een goede compositie zorgt. Kijk je liever? Check dan het werk van de beste smartphonefotografen ter wereld.

