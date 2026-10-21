Zijn we straks terug bij af? ‘Grote downgrade in RAM op komst’

Volgens een bekende techinsider wordt het kopen van een budgettelefoon of midranger in 2027 mogelijk een stuk minder aantrekkelijk. Dat komt omdat veel fabrikanten het werkgeheugen zouden gaan terugschroeven.

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Budgettelefoons terug naar 4GB werkgeheugen

De techinsider en lekker Fixed Focus Digital verbaast vaak met nieuwtjes over Apple, maar heeft ook geregeld informatie over Android-apparaten. In een recent bericht op het Chinese platform Weibo waarschuwt hij dat meerdere merken overwegen om instaptoestellen volgend jaar slechts 4GB RAM te geven.

Ter vergelijking: dat is evenveel werkgeheugen als bijvoorbeeld in de – overigens uitstekende – Samsung Galaxy S7 uit 2016. Die draaide op een Exynos 8890 Octa-chip en beschikte over 32GB aan interne opslag. Specificaties waar we destijds heel blij mee waren.

Ook middenklassers onder het mes?

Tien jaar later kunnen smartphones veel meer dan hun voorgangers. Ook de komst van allerlei AI-functies maakt voldoende werkgeheugen belangrijker dan ooit. Hoeveel RAM je nodig hebt, hangt uiteraard af van de software, de apps die je gebruikt en hoe intensief je multitaskt.

Fixed Focus Digital beweert eveneens dat fabrikanten kunnen gaan korten op het werkgeheugen van middenklassers, waarbij 8GB RAM de standaard kan worden. Dat zou bijvoorbeeld gelden voor de Samsung Galaxy S27. Wel zouden kopers met diepere zakken in veel gevallen nog de optie hebben om extra te betalen voor een topmodel met 12GB RAM. Denk daarbij aan de Samsung Galaxy S27 Ultra.

Dat wil zeker niet zeggen dat 8GB RAM niet genoeg gaat zijn voor toekomstige telefoons. Het is echter wel een ontwikkeling om in de gaten te houden.

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Wat er overblijft van de software-ervaring

Hoewel 4GB RAM een paar jaar geleden nog gebruikelijk was, kan die hoeveelheid bij moderne smartphones beperkend zijn. Toestellen met zo weinig werkgeheugen lopen vooral bij intensief multitasken het risico dat apps vaker opnieuw moeten laden. Ook kan de algehele gebruikservaring minder soepel aanvoelen.

Het is daarom de vraag hoe goed budgettelefoons met 4GB RAM Android 17 en toekomstige Android-versies en bijbehorende apps aankunnen. De uiteindelijke prestaties hangen niet alleen af van de hoeveelheid werkgeheugen, maar ook van de processor en de optimalisatie van de software.

Of fabrikanten daadwerkelijk besluiten om het werkgeheugen van budgettelefoons terug te schroeven naar 4GB, moet nog blijken. Het is te hopen dat er voldoende keuze blijft voor consumenten op zoek naar een betaalbare smartphone die ook na een paar jaar nog prettig werkt. Modellen met 6GB RAM zouden daarbij een aantrekkelijker alternatief kunnen zijn.

Hoeveel RAM heeft jouw huidige telefoon en is dat genoeg? Laat ons gelijk even weten hoe belangrijk jij dit vindt bij de aanschaf van een nieuwe smartphone. We zijn benieuwd!