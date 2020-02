Google Maps krijgt een forse update. Niet alleen is het app-icoontje vernieuwd, de app heeft ook een redesign gekregen en Google voegt enkele nieuwe functies toe. Verder toont de app nu in Nederland snelheidslimieten.

Grote Google Maps-update

Google Maps viert zijn vijftiende verjaardag en daarom rolt de zoekgigant een flinke update uit. Dit begint met het app-icoontje: het vertrouwde icoontje met een gekleurde kaart maakt plaats voor een punaise. Dit moet meer overeenkomen met de icoontjes van andere Google-apps.

Daarnaast voert Google verschillende wijzingen door in de app zelf. De belangrijkste verbetering heeft te maken met de interface. Onderaan zie je nu vijf tabs, waarmee je de belangrijkste functies van de navigatie-app sneller bereikt. Daarnaast gaat Maps meer leunen op de informatie die gebruikers kunnen delen, bijvoorbeeld over het openbaar vervoer.

Google Maps toont al dat het in een trein of bus mogelijk druk is, maar door een nieuwe functie kunnen gebruikers ook aangeven hoe warm het in het voertuig is, en of de trein/bus rolstoelvriendelijk is. Dit moet het plannen van je reis nog makkelijker en duidelijker maken.

Ook de Live View-functie wordt verbeterd: met deze augmented reality-functie kun je in de toekomst sneller in één keer zien wat de afstand is tot je bestemming en welke richting je op moet, zonder dat een volledige navigatie wordt gestart.

De nieuwe interface en het icoontje voor Google Maps wordt vanaf vandaag naar alle gebruikers uitgerold. De nieuwe functies voor Live View en het openbaar vervoer verschijnen in de komende maanden.

Google Maps-snelheidslimieten nu beschikbaar

Ook nieuw: de snelheidslimieten zijn voortaan beschikbaar voor Nederlandse gebruikers van de Google Maps-app. Als je navigeert, zie je voortaan linksonder de snelheidslimiet weergegeven van de weg waar je op rijdt. Dit wordt naast je huidige snelheid getoond, een functie die al langer in Google Maps zit. Ziet de navigatie-app dat je te hard rijdt, dan krijgen de letters een ander kleurtje. Op de screenshots hieronder, die zijn gepubliceerd door Tweakers, zie je hoe dit werkt.

Tweakers schrijft ook dat wanneer je 10 kilometer per uur te hard rijdt, de actuele snelheid met gele cijfertjes worden weergegeven. Ga je nog harder, dan wordt de snelheid rood. Met de nieuwe, actuele snelheidslimieten kun je dus voorkomen dat je te hard op de weg rijdt.

De nieuwe feature werkt ook als je Google Maps gebruikt in Android Auto. De snelheidslimieten zijn bovendien uitgebracht in Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Zweden.

