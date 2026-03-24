Deze grote updates in Android Auto gaan jouw ritjes fijner maken

Jeroen Timmermans
24 maart 2026, 9:34
Android Auto 16.5 is uit en die nieuwe versie kun je nu dus downloaden in de Play Store. Er worden vooral bugs aangepakt, maar er zijn wel hints dat er langverwachte nieuwe functies onderweg zijn!

Airco en radio bedienen onhandig

Als jij Android Auto gebruikt, ben je bekend met het feit dat je iedere keer die app moet verlaten om een andere radiozender te kiezen. Ook als jij de airco in je auto alleen kunt bedienen op je scherm, moet je uit Android Auto gaan om de temperatuur hoger of lager te zetten.

Deze extra handelingen vinden veel gebruikers onhandig, vooral als je aan het navigeren bent en moet opletten waar je naartoe moet. Als het aan Google ligt, wordt deze ergernis binnenkort verleden tijd. Althans, dat is wat geconcludeerd kan worden uit bètacode in de laatste updates, die website Auto Evolution heeft doorgespit.

android auto bmw ix1

Nieuw bedieningspaneel: duurt lang

In de recente updateversies blijkt al geruime tijd gewerkt te worden aan een bedieningspaneel binnen Android Auto, waarmee gebruikers de radio en airconditioning simpel kunnen bedienen. Als dat ooit geïntroduceerd wordt, hoef je niet meer uit de app en wordt de hele ervaring een stuk gebruiksvriendelijker én veiliger.

Het kan zijn dat deze functie langer duurt om te ontwikkelen en succesvol uit te brengen dan Google in eerste instantie had gedacht, getuige de verschillende versies waarin al bètacode over de functie is gevonden. Die nieuwe vertraging klinkt misschien als slecht nieuws, maar het feit dat er in de code van Android Auto nog steeds naar wordt verwezen, toont aan dat Google de hoop zeker nog niet heeft opgegeven.

Widgets op komst?

Zo zou je volgens Auto Evolution in de toekomst ook zomaar widgets kunnen tegenkomen op Android Auto. Daarmee zou het systeem meer gaan lijken op Apple CarPlay, waar gebruikers met een iPhone met iOS 26 of hoger widgets kunnen toevoegen aan het scherm.

Uiteraard is het niet de bedoeling dat automobilisten uitgebreid gebruik gaan maken van de widgets, ze zijn vooral bedoeld voor snelle updates over het weer of hun agenda-afspraken. Wanneer hier meer over bekend is, lees je dat op onze site.

Naar welke van de twee updates kijk jij het meest uit en welke widgets zou jij graag op Android Auto willen zien? Vertel het ons en druk op de knoppen om niets te missen.

Bron: Auto Evolution
Alles over de nieuwe Android-regels: 24 uur wachten en meer

