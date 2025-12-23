‘Grote update Android Auto maakt casten video wellicht mogelijk’

Kun jij straks video’s casten naar Android Auto? Code in een nieuwe bètaversie van het autosysteem hint op die mogelijkheid.

Casten achter het stuur

Website 9to5Google heeft interessante informatie ontdekt over een mogelijke update van Android Auto. Muziek of audioboeken afspelen doe je al via apps op het systeem zelf, maar het casten van video kan vooralsnog niet. Toch hint een heleboel code in een bètaversie van Android Auto wel naar die optie. Daar blijft het wellicht niet bij.

Andere gelekte info zou goed nieuws kunnen zijn voor de muziekspeler. Die zou binnenkort zomaar een herdesign kunnen krijgen in de stijl van Material 3 Expressive, de nieuwste versie van Material Design. Dit is de door Google ontwikkelde ontwerpstijl voor digitale interfaces, zoals apps.

Zo is er al code gevonden in Android Auto-versie 15.9.6551 waar de voortgangsbalk en enkele knoppen in de frisse stijl van Material 3 Expressive zijn gegoten, aldus website Android Authority.

Zoals wel vaker met ontdekte codes is het de vraag wat we er precies van kunnen verwachten. Toch is het niet vergezocht dat casten naar Android Auto op termijn kan. Deze functie bestaat namelijk al in Android Automotive en Google heeft dit jaar al eens wat laten vallen over het kijken van video’s op Android Auto.

De valkuilen van video

Of het kunnen afspelen van video’s op Android Auto via je telefoon of tablet echt wenselijk is, is nog maar de vraag. Het kan de bestuurder enorm afleiden en de bijrijder zit niet recht genoeg voor het scherm om echt prettig te kunnen genieten van een filmpje.

En dan is er nog de technische kwestie, want casting vrraag om meer bandbreedte, meer stroom en een erg stabiele verbinding. Allemaal voorwaarden waar aan voldaan moet worden. Juridisch gezien zijn er ook nog wel wat drempels te nemen, want video’s afspelen in de auto terwijl je rijdt is in veel landen verboden.

