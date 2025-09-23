Grote WhatsApp-update verwacht voor gebruikers groepschats

Momenteel test WhatsApp de optie om alle leden van een groepschat in één keer te kunnen vermelden. Tegelijkertijd wordt er gekeken naar de optie om meldingen van deze berichten te muten. En dat is goed nieuws.

Ieder groepslid in één keer vermelden …

Momenteel heb je in WhatsApp geen handige functie om iedereen in een groepschat tegelijkertijd te vermelden met een ‘commando’ als @all of @everyone. Maar daar gaat een update binnenkort dus verandering in brengen.

Testers van het WhatsApp-bètaprogramma melden dat dit in de nieuwste versie (2.25.27.1) van de app wel mogelijk wordt. Gelukkig is er ook gedacht aan de nadelen van een dergelijke functie.

… en meldingen daarvan muten

Want lang niet iedereen zal zitten te wachten op meldingen van ieder bericht gestuurd naar @all of @everyone. Daarom komt er ook een mute-optie voor meldingen van deze groepsberichten. Fijn als je niet zo’n actief groepslid bent en graag de controle houdt over je notificaties.

Iedereen die weleens Slack heeft gebruikt, zal het kunnen vermelden van iedereen herkennen – en dus ook dat je die berichten naar iedereen (gelukkig) gemakkelijk kunt muten. We zijn benieuwd welke handige WhatsApp-updates voor groepschats we nog meer kunnen verwachten in de toekomst.

Nu alleen nog in bèta

Voorlopig kun je de nieuwe functie alleen gebruiken als je meedoet aan het WhatsApp-bètaprogramma. Geen interesse in deelname? Geen zorgen. De verwachting is dat ook reguliere gebruikers van WhatsApp binnenkort iedereen in een groepschat ineens kunnen vermelden én meldingen daarvan kunnen muten.

Ben jij al deelnemer aan het WhatsApp-bètaprogramma? En heb jij al eerder WhatsApp-updates voor groepschats of andere nieuwe features getest? We zijn benieuwd.