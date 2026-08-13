Waarom je straks de nieuwe, lange trailer van GTA 6 op Netflix kijkt

Eindelijk krijgen we meer te zien van Grand Theft Auto 6, maar de derde (langere) trailer staat opvallend genoeg eerst exclusief op Netflix. Waarom is dat?

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GTA 6 op Netflix: raar, maar logisch

Gametrailers verschijnen gebruikelijk op YouTube, omdat de makers willen dat zoveel mogelijk mensen de beelden zien. Soms zijn trailers exclusief voor een game-evenement bedoeld zoals The Game Awards, maar het duurt daarna niet lang tot je de beelden ook gewoon op YouTube vindt.

Daarom is de deal van Rockstar Games (de maker en uitgever van het komende Grand Theft Auto 6) met Netflix zo bijzonder. Na twee korte trailers op YouTube wordt de derde, langere trailer van GTA 6 eerst exclusief op Netflix geplaatst. Je hebt dus een abonnement nodig om de beelden direct te zien. Heel lang duurt die exclusiviteit niet, want zes uur later staan de beelden gewoon op YouTube.

Waarschijnlijk zit hier een zeer lucratieve deal achter. De details daarvan krijgen we niet te horen, maar het voordeel voor Netflix is duidelijk: zij krijgen er een stapel abonnees bij die niet kunnen wachten. Maar waarom kiest Rockstar dit?

Netflix-show

Tegenover Bloomberg-gamejournalist Jason Schreier stelt de baas van Take-Two, het moederbedrijf van Rockstar, dat je deze keuze beter begrijpt als je de beelden eenmaal ziet. Schreier vraagt vervolgens of dit komt doordat het voelt als een Netflix-show. Het antwoord is dan duidelijk: ja.

Uit de eerste trailers werd al duidelijk dat GTA 6 filmischer wordt dan ooit en dat past natuurlijk goed bij Netflix. Gamers die de trailer op YouTube zien halen de game toch wel, maar wie weet kan Rockstar op deze manier ook seriefans overhalen om eens een kijkje te nemen.

De relatie tussen Netflix en Rockstar is ook niet nieuw. Met een abonnement op Netflix kon je eerder al verschillende oudere GTA-games zonder extra kosten downloaden en spelen. GTA III, Vice City en San Andreas zijn op deze manier meer dan 18 miljoen keer gedownload. Mogelijk door mensen die Rockstar niet via zijn standaard gamekanalen had kunnen bereiken.

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Kritiek

Er is ook kritiek op de marketingactie. Fans zijn geïrriteerd dat er op deze manier een betaalmuur achter hun trailer wordt geplaatst. Als je in 4K wil kijken, dan betaal je voor een maand Netflix inmiddels 20,99 euro. In het gamewereldje zijn dit soort trailers tevens een evenement waar je direct op wil reageren, op sociale media of via een reactievideo. Deze actie maakt dat moeilijker. Ook voelt het voor sommige critici wat krom dat ze nu moeten betalen voor iets wat in essentie reclame is.

Het is vooral afwachten hoe streng Rockstar gaat optreden bij mensen die de video direct rippen en uploaden. De kans is natuurlijk groot dat je minuten na de release op Netflix de beelden toch gewoon overal vindt.

Zelf benieuwd? De nieuwe beelden van GTA 6 zijn vanaf 27 augustus om 21.00 uur te zien op Netflix. Zes uur later staat de trailer op YouTube. De game zelf komt op 19 november uit voor de PlayStation 5 en Xbox Series X/S.

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