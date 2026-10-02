Met ‘Guided Vision’ wil Google blinde mensen laten zien

Google rolt vanaf vandaag een nieuwe functie uit binnen Gemini Live: Guided Vision, oftewel ‘visuele begeleiding’. Daarmee kunnen blinde of slechtziende mensen hun camera gebruiken om informatie te krijgen over hun omgeving.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Guided Vision rolt nu uit in Nederland

Voor mensen met een visuele beperking kan het dagelijks leven soms extra uitdagingen met zich meebrengen. Zeker als je voor het eerst in een omgeving bent die je niet kent. Met Guided Vision, dat vanaf vandaag beschikbaar is in Gemini Live, wil Google het deze groep een beetje makkelijker maken.

Wanneer je de nieuwe functie aanzet, worden de camera’s van je smartphone een soort ogen. Je kunt bijvoorbeeld vragen waar het potje oregano in een kruidenrek staat. Gemini geeft je vervolgens instructies om ‘m te vinden. Als je je camera niet precies goed op het rekje richt, hoor je hoe je de positie van je toestel moet veranderen.

Dat is lang niet alles. Je kunt Guided Vision ook de ingrediënten van een product in de supermarkt laten voorlezen. Zo weet je zeker dat er niets in zit waar je mogelijk allergisch voor bent. Daarnaast kan Gemini je een korte beschrijving geven van bijvoorbeeld een metrostation of wachtkamer, zodat je een (mentaal) beeld krijgt van de ruimte waar je je bevindt.

Zelfs aan slechtziende modeliefhebbers is gedacht. Vraag bijvoorbeeld of de kleur of het patroon van een shirt bij een broek past, om er zeker van te zijn dat je outfit één geheel vormt.

Zo activeer je Guided Vision

Je moet deze visuele begeleiding wel eerst even aanzetten voor je hem kunt gebruiken. Als je dit stappenplan volgt, is het gelukkig zo gepiept.

Open de mobiele app van Gemini op je smartphone; Tik bovenaan je profielfoto en zoek vervolgens in het menu naar Instellingen; Hier kun je de functie ‘Begeleide visie in Live‘ inschakelen.

Als je Visuele begeleiding hebt aangezet, kun je in de melding op het scherm op ‘Live starten’ tikken om een Live-gesprek te beginnen. Als je vervolgens Live gaat, wordt er automatisch een sessie met Visuele begeleiding gestart.

Let op: het kan enkele dagen duren voor de functie bij iedereen actief is. Heb jij hem nog niet? Probeer het dan later nog eens.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Download dan de Android Planet-ap en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!