‘Objecten uit foto’s gummen komt exclusief naar Google Pixel 6’

De langverwachte functie waarmee je voorwerpen uit foto’s kunt gummen komt mogelijk exclusief naar de Google Pixel 6.

Lees verder na de advertentie.

Gummen in foto’s naar de Pixel 6

Ruim vier jaar geleden liet Google tijdens Google I/O een waanzinnige nieuwe Android-functie zien die nooit is uitgekomen. Er werd een foto van een jongen op een honkbalveld getoond die achter een hek stond. Via kunstmatige intelligentie werd dat hek weggegumd. Inmiddels hebben we deze functie nog steeds niet op onze smartphones, maar daar komt mogelijk verandering in.

Uit gelekte informatie over de camera’s van de Google Pixel 6-smartphones, blijkt dat deze toestellen een Magic Eraser-functie krijgen. Het is dus goed mogelijk dat de functie die oorspronkelijk voor Google Foto’s bedoeld was nu exclusief naar de Google Pixel 6 komt. Wellicht dankzij de Google Tensor-chip in de toestellen. Dat Google nog steeds aan de functie werkt blijkt wel uit een gepubliceerd paper over de technologie een jaar geleden.

Ook interessant is dat de camera een Face deblur-optie lijkt te krijgen. Als iemands gezicht niet helemaal scherp is, wordt informatie van zowel de groothoeklens als de telefotolens gecombineerd voor scherpe gezichten en wazige achtergronden.

Meer over de hardware

Het betrouwbare XDA Developers heeft tevens een hoop andere details over de Pixel 6- en Pixel 6 Pro-camera’s in handen. De Google Pixel 6 krijgt drie camera’s: een 50 megapixel-camera, een 12 megapixel groothoeklens en een selfiecamera van 8 megapixel.

De Google Pixel 6 Pro heeft dezelfde camera’s, behalve dat de selfiecamera 12 megapixel heeft die in een grotere hoek foto’s kan maken. Tevens is er een nog een 48 megapixel-telefotolens aanwezig met viermaal zoom.

De hoofdcamera’s zouden in 4K met 60fps kunnen filmen, terwijl de groothoek- en telefotolens in 4K maximaal 30fps aankunnen. Film je alles in 30fps, dan kun je van lens wisselen zonder de opname te stoppen.

Meer Google Pixel 6

Eerder was er al meer informatie gelekt over de hardware van de Google Pixel 6. Mogelijk wordt het toestel officieel onthuld op 19 oktober, maar de officiële achtergronden van de Pixel 6 en de Pixel 6 Pro zijn alvast te downloaden.