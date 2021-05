Alles over GuRu: je smartphone draadloos opladen via de lucht

In de toekomst kun je jouw smartphone opladen door een kamer binnen te lopen. De technologie erachter heet GuRu en Motorola heeft er alle vertrouwen in. Dit moet je weten.

GuRu: alles wat je moet weten

Motorola is een partnerschap aangegaan met GuRu, een start-up die een unieke manier van draadloos opladen heeft bedacht. Niet door je smartphone in fysiek contact te brengen met een oplaadstation, maar via de lucht. Zie het als wifi, maar dan voor energie. Hoe werkt dat?

Wat is draadloos opladen via de lucht?

Als je nu je smartphone of ander apparaat wil opladen, dan moet je deze met een kabel aansluiten. Of je moet het apparaat op een oplaadstation leggen, mits het apparaat draadloos opladen toelaat. Met draadloos opladen via de lucht hoef je enkel in de buurt te zijn van een oplaadstation en zal je apparaat opladen.

Hoe werkt dat?

Verschillende partijen werken aan de technologie, waaronder de startup GuRu. Dit bedrijf heeft een slim idee. In plaats van dat het signaal door het oplaadstation naar alle kanten wordt gestuurd, zoals een wifi-router, wordt er een kleine zender en kleine ontvanger gebruikt zodat het signaal slim gestuurd kan worden.

De zender heet Gu, wat staat voor Generator Unit. Die kan bijvoorbeeld in het plafond achter lampen worden verstopt. De ontvanger heet Ru, of Receiver Unit. Deze module ten grootte van een chip wordt in een smartphone geplaatst. Er kunnen meerdere Ru’s door een enkele Gu worden aangesproken.

Zijn er ook beperkingen?

Ja, op dit moment werkt de technologie volledig tot ongeveer een meter van het oplaadstation. Verder werkt ook, maar minder krachtig. Ook wordt het opladen gestopt als het signaal onderbroken wordt, als er bijvoorbeeld een mens of dier of doorheen loopt. Dat heeft natuurlijk ook met de veiligheid te maken.

Wat heeft Motorola met GuRu te maken?

GuRu heeft een partnerschap met Motorola gesloten, om opladen via de lucht naar smartphones te brengen. GuRu stelt dat Motorola sterk is in innoveren, waardoor het de juiste partij is om de eerste smartphones op de markt te brengen die toestellen via de lucht laten opladen.

