10 dingen die hackers kunnen als ze toegang krijgen tot je smartphone

Je hebt vaak de waarschuwing gehoord dat hackers toegang krijgen tot je smartphone als je niet voorzichtig bent. Maar wat kunnen deze hackers eigenlijk doen in jouw toestel?

Wat hackers op je smartphone kunnen

Je moet unieke wachtwoorden hebben, je telefoon updaten, niet op linkjes in rare sms’jes tikken, niet met openbare wifi verbinden enzovoort. Allemaal zodat je hackers geen kans geeft om in je smartphone te duiken. Maar waarom eigenlijk? Wat kan het kwaad als er iemand op je toestel rondneust?

1. Meeluisteren met je telefoongesprekken

Soms voer je meest persoonlijke gesprekken via de telefoon. Met je beste vriendin, je ouders of misschien wel de huisarts. Je belt je bank, hypotheekadviseur en naar het ziekenhuis. Iemand kan door misbruik te maken van kwetsbaarheden op je telefoon of door een kwaadaardige app te installeren, met al deze telefoontjes meeluisteren en je mogelijk chanteren met wat diegene hoort. Als je met een slimme hacker te maken hebt, kom je hier nooit achter.

Je hoeft natuurlijk geen hacker te zijn om met je meest persoonlijke gesprekken mee te luisteren. Kijk ook eens om je heen als je belt, want misschien luistert er wel iemand stiekem over je schouder mee.

2. Meekijken met wat je typt

En als je het niet uitspreekt via een telefoongesprek, dan typ je het wel. In je berichten-apps of je persoonlijke notitie-apps bijvoorbeeld. Zelfs als je teksten wist, heeft de hacker ze al opgeslagen. Bijvoorbeeld via een keylogger, waarmee al je aanslagen op je smartphonetoetsenbord worden geregistreerd.

3. Geen account is meer veilig

Heeft een hacker toegang tot je smartphone, dan zijn er maar twee dingen nodig om toegang al je accounts te krijgen: je toetsaanslagen bijhouden en je sms’jes lezen. Via die toetsaanslagen is te zien wat je wachtwoorden zijn (mits je daar geen wachtwoordmanager voor gebruikt). Via die sms’jes is te zien wat je 2FA-codes zijn.

4. Foto’s maken zonder dat je het weet

Je smartphone heeft fantastische camera’s waar je de mooiste foto’s mee kunt maken. Een hacker zou die camera kunnen overnemen om zonder dat jij het door hebt kiekjes te maken van je meest privé momenten. Die beelden kunnen worden misbruikt. Bijvoorbeeld voor chantage: “Ik verspreid deze foto’s naar al je contacten als je niet binnen 24 uur betaalt”.

In Android 12 is het nu heel duidelijk of een app toegang heeft tot je camera. In het Privacydashboard kun je zien wie er meekijkt en je ziet bovenin het scherm een icoontje als de camera of microfoon van je smartphone actief is. Lees meer daarover in onze Android 12-review.

5. Een kaart van je huis maken

De camera kan tevens worden gebruikt om foto’s van je omgeving te maken, maar ook om een 3d-kaart van je complete huis te creëren. Op die kaart zijn al je waardevolle bezittingen te zien, maar bijvoorbeeld ook gevoelige documenten met privéinformatie.

6. Je geld stelen

Je geldzaken regel je tegenwoordig via je telefoon. Of je nou een bank-app gebruikt, een crypto-wallet of contactloos betaalt via de nfc-chip. Dat is heel handig, maar het is daarom extra belangrijk om je smartphone en apps goed te beveiligen. Anders gaan hackers er met je geld vandoor.

Meestal gebeurt dat via phishing. Je inloggegevens worden gejat door je op een neppagina in te laten loggen. Zorg er dus niet alleen voor dat je overal een sterk wachtwoord hebt en tweefactorverificatie gebruikt, maar let ook goed op waar je inlogt. Wees tevens alert op Tikkie-fraude.

7. Apps downloaden

Als iemand je telefoon heeft gehackt, kan diegene zomaar apps downloaden. Dat zijn helaas geen leuke games, maar de meest kwaadaardige malware. We leggen uit hoe je malware op je Android-toestel kunt voorkomen, herkennen en verwijderen.

8. Je telefoon gijzelen

Het is voor hackers mogelijk om je telefoon compleet op slot te gooien, zodat jij er niet meer bij kan. Je toestel wordt dan gegijzeld en je moet losgeld betalen om er weer bij te kunnen. Zeker Android-smartphones zijn daar extra kwetsbaar voor.

Dit wordt ransomware genoemd, een vorm van malware die onder andere verstopt kan zitten achter een link of een bijlage van een e-mail. De nieuwste Android-updates installeren helpt hier tegen. Lees alles over ransomware, ook hoe je het kan verwijderen.

9. Identiteitsfraude plegen

Het ergste wat kan gebeuren is dat de informatie die op je smartphone wordt gevonden wordt gebruikt voor identiteitsfraude. Dat betekent bijvoorbeeld dat er op jouw naam een lening wordt afgesloten. De hacker gaat er met het geld vandoor en jij zit met de gebakken peren.

10. Je vrienden en familie hacken

Je telefoon kan ook worden gebruikt om je vrienden en familie aan te vallen. Jouw smartphone wordt dan ingezet om malware te sturen naar mensen waarmee jij contact hebt. Een recent voorbeeld hiervan is de FluBot-malware. FluBot kijkt naar je adresboek en gebruikt die telefoonnummers om zichzelf als een griep verder te verspreiden.

Tips voor je beveiliging

Android Planet helpt je met tips rond privacy en veiligheid. We leggen bijvoorbeeld uit of je Android-smartphone een virusscanner nodig heeft, controleert of je accountgegevens zijn gestolen en waar je op moet letten bij het verbinden met een openbaar wifi-netwerk.