‘Google Pixel 6 Pro hands-on video toont glanzend prototype’

Inmiddels weten we nagenoeg alles over de nieuwe Google Pixel 6-toestellen. Nu is ook een vermeende hands-on van de Pixel 6 Pro verschenen op YouTube. Het gaat om een prototype en wat ook opvalt is dat ‘ie wel erg veel glimt.

Gerucht: Google Pixel 6 Pro hands-on video op YouTube

Zit je met smart te wachten op de nieuwe toestellen van Google? Over een paar weken verwachten we alles te horen over de Google Pixel 6 en Google Pixel 6 Pro. Tot die tijd is het wachten op stukjes nieuwe informatie en ook nu is dat weer het geval. Via het YouTube-kanaal van This is Tech Today is nu een korte hands-on verschenen van het Pro-model.

Het gaat om een prototype van het toestel. Dat weten we door het feit dat een echt Google-logo op de achterkant nog ontbreekt. Aan het uiterlijk valt weinig tot niks nieuws op, gezien Google zelf het design al heeft getoond. Wel is het erg opvallend dat de afwerking een stuk glimmender is dan op de productrenders te zien is. In de korte videofragmenten en foto’s van het toestel, lijkt het simpelweg wel een spiegel. Reflecties van lichten, ramen of personen zijn een op een te zien op de achterkant.

Alles over eigen Tensor-processor bekend

Helaas wordt er in de video niks getoond van Android 12. Wel zien we bevestiging van de verschillende rekenkernen die worden gebruikt in de eigen Tensor-processor. Het gaat om een chip met in in totaal acht cores. Die bestaan uit twee snelle ARM Cortex X1-kernen en vier lager geklokte kernen voor de simpele taken.

De andere twee rekenkernen zijn opvallend te noemen. Dat zijn namelijk twee krachtige, maar ouderwetse Cortex A76-cores. Dat ontwerp wordt al jaren gebruikt en is inmiddels al opgevolgd door de Cortex A77 en Cortex A78. Wat dat precies betekent voor de rekenkracht en bijvoorbeeld accuduur zullen we vooralsnog moeten afwachten.

Release vermoedelijk op 19 oktober

Begin augustus zorgde Google voor een lichte schokgolf door alvast wat details te delen over de komende Pixel 6-serie. Sindsdien is er al allerlei informatie verschenen. Zo vermoeden we dat we alles horen over de toestellen op 19 oktober aanstaande. Van de Pixel 6 Pro zijn ook nagenoeg alle specificaties bekend. Tot slot kun je ook de achtergronden van de Pixel 6 of wallpapers van de Pixel 6 Pro al downloaden.

