Waarom iedereen kan meeluisteren als je belt via je auto

Het is fijn om handsfree te bellen via je auto, maar wat je misschien niet weet is dat iedereen om je heen kan meeluisteren. Dit is er aan de hand.

Handsfree bellen in de auto: waarom iedereen kan meeluisteren

Handsfree bellen in de auto is superhandig. Je verbindt je smartphone met de auto via bluetooth, waarna je via de speakers van de wagen een gesprek voert. Zolang je de airco niet te hard zet, kun je elkaar goed verstaan. Maar wat je misschien niet weet is dat iedereen om je heen ook kan meeluisteren.

Wat je zelf zegt zullen anderen niet horen, maar alles wat je gesprekspartner zegt wel. En wat die persoon zegt heb jij niet in de hand, dus dat kan ook gevoelige informatie zijn waarvan je niet wil dat anderen het horen.

Maar hoe komt dat nou eigenlijk? Als je aan het bellen bent, dan zet je het geluid vaak luid zodat je de ander goed kunt verstaan. De auto verandert vervolgens in één grote klankkast waardoor dit geluid wordt versterkt.

In veel auto’s zitten de speakers tevens in de deuren – en tussen de deuren en de buitenwereld zit gewoonweg niet zoveel. De speakers sturen het geluid daardoor niet alleen de auto in, maar ook naar buiten. Dat heb je zelf niet door, omdat je in de auto zit.

Als je onderweg bent is dat meestal niet zo’n groot probleem. Rij je op een snelweg of zelfs door een stad, dan zal niemand verstaan wat jij te bespreken hebt. Het is echter een ander verhaal als je stilstaat naast woonhuizen of misschien zelfs naast een terrasje.

Oplossingen om toch privé te bellen in de auto

Dat mensen om je heen kunnen meeluisteren is niet alleen om privéredenen onhandig, want het kan ook als zeer storend ervaren worden. Er zijn gelukkig manieren om toch te kunnen bellen in de auto, zonder anderen tot last te zijn of je privégesprekken met de wereld te delen.

Zet het volume zachter . Als je ervoor zorgt dat je de ander net kan verstaan in plaats van dat je het volume op vol niveau zet, is er een kleinere kans dat mensen om je auto heen het gesprek kunnen volgen.

. Als je ervoor zorgt dat je de ander net kan verstaan in plaats van dat je het volume op vol niveau zet, is er een kleinere kans dat mensen om je auto heen het gesprek kunnen volgen. Bel niet op rustige plekken. Time de momenten dat je een gesprek voert via handsfree. Doet dat bijvoorbeeld als je over de snelweg rijdt of op een andere drukke plek.

Time de momenten dat je een gesprek voert via handsfree. Doet dat bijvoorbeeld als je over de snelweg rijdt of op een andere drukke plek. Voer geen privégesprekken via de carkit. Wil je helemaal veilig zijn, voer dan geen privégesprekken via de handsfreefunctie van je auto. Als je in de auto zit, weet je namelijk nooit honderd procent zeker dat anderen niet mee kunnen luisteren.

Wil je helemaal veilig zijn, voer dan geen privégesprekken via de handsfreefunctie van je auto. Als je in de auto zit, weet je namelijk nooit honderd procent zeker dat anderen niet mee kunnen luisteren. Bel via oordopjes. De beste optie is om niet via de autospeakers te bellen, maar via oordopjes. Dan weet je zeker dat er niemand meeluistert.

