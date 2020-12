Huawei is begonnen met het uitrollen van de HarmonyOS 2.0-bèta. Deze testversie is vanaf nu beschikbaar voor app-ontwikkelaars en moet op den duur het Android-besturingssysteem vervangen. Wanneer de bèta voor consumenten verschijnt, is nog niet bekend.

Lees verder na de advertentie.

HarmonyOS 2.0 komt eraan

Geïnteresseerde ontwikkelaars mét een geschikte Huawei-smartphone kunnen zich vanaf nu aanmelden voor het testprogramma van de nieuwe software. HarmonyOS is een besturingssysteem voor (onder meer) smartphones en wordt door Huawei zelf gemaakt. Onderstaande video laat zien hoe het platform eruitziet op een Huawei P40.

De testversie is alleen beschikbaar voor app-ontwikkelaars en andere mensen die op een professionele manier met Huawei-smartphones in de weer zijn. Bovendien is de bèta slechts verkrijgbaar op een handjevol toestellen, waaronder de Huawei P40, Huawei P40 Pro en Huawei Mate 30.

Benieuwde ontwikkelaars kunnen zich aanmelden via de website van Huawei. Vervolgens word je (wel of niet) toegelaten tot het testprogramma en kun je de bèta downloaden. Let op: het gaat hier dus om een testversie die mogelijk instabiel is. Het is dus niet raadzaam om HarmonyOS 2.0 te gebruiken op een telefoon die je dagelijks gebruikt.

Op het eerste gezicht oogt HarmonyOS 2.0 hetzelfde als EMUI 11, de ‘schil’ die Huawei momenteel nog over haar Android-telefoons legt. Onder meer de vormgeving, opbouw en app-iconen zijn nagenoeg identiek. Het bedrijf heeft niet bekend gemaakt wanneer de testversie voor consumenten uitrolt.

Over HarmonyOS

HarmonyOS is het nieuwe ecosysteem van Huawei. Het besturingssysteem draait momenteel al op diverse apparaten van de Chinese fabrikant, waaronder slimme tv’s. Het is de bedoeling dat het platform de komende jaren ook steeds breder verkrijgbaar wordt op haar smartphones. Uiteindelijk moet HarmonyOS Android vervangen, het huidige besturingssysteem van Huawei-telefoons.

Het bedrijf ligt namelijk al geruime tijd in de clinch met de Amerikaanse overheid en mag daardoor onder meer geen zaken doen met Google, de eigenaar van Android. Derhalve heeft het bedrijf de afgelopen jaren hard gesleuteld aan HarmonyOS om zo minder afhankelijk te zijn.

Het laatste nieuws over HarmonyOS: