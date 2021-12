Hoe is het nu met HarmonyOS, Huawei’s vervanger voor Android?

Wat doe je als je ineens niet meer Googles versie van Android mag gebruiken? Juist: je bouwt je eigen besturingssysteem. Zo gaat het nu met HarmonyOS, het platform van Huawei.

Ooit was Huawei de grootste telefoonfabrikant van de wereld. Als één van de eerste Chinese telefoonmerken was het bedrijf ook in Europa en de Verenigde Staten een gevestigde naam geworden, net als in het thuisland.

Daar kwam in 2019 verandering in. Huawei kwam overhoop te liggen met de overheid van de Verenigde Staten en mocht (en mag) daardoor geen zaken doen met bedrijven in dat land. Dat is zuur voor het bedrijf, want hierdoor kwam er een voorlopig eind aan de samenwerking met Google.

Nieuwe Huawei-telefoons draaien sindsdien op een niet door Google gecertificeerde versie van Android. Voor Westerse gebruikers vallen hierdoor belangrijke apps en systemen weg, zoals Google Maps en Google Play Services. Zodoende is het marktaandeel van Huawei in Europa en Amerika flink geslonken. Zonder Google-apps en -diensten is het simpelweg niet zo interessant meer om een Huawei-telefoon te nemen.

Heer en meester in China

In China staan de zaken er heel anders voor. Daar draaien nieuwe Huawei-telefoons (en andere apparaten) namelijk standaard op HarmonyOS, Huawei’s antwoord op Android.

Alhoewel, volgens de technici bij Ars Technica lijkt het systeem onder de motorkap behoorlijk veel op (de Google versie van) Android. Aangezien de meeste fabrikanten (zoals Samsung en Nokia) dit systeem gebruiken, kun je HarmonyOS ook wel zien als dé Android-versie van Huawei. Hoe dan ook: Huawei’s platform heeft inmiddels ruim 170 miljoen actieve gebruikers.

De meest recente toevoeging aan het HarmonyOS-assortiment is de Eyewear. Deze slimme bril komt alleen in China uit, kost omgerekend zo’n 230 euro en kan onder meer bellen en muziek afspelen.

Huawei Eyewear

Hij werkt samen met HarmonyOS-smartphones. Koppel je de Eyewear met een telefoon, dan kun je de bril via een mobiel bedienen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om via je smartphone het apparaat te vervangen waar de audio vandaan komt. Dat is bijvoorbeeld handig als je op een laptop film aan het kijken bent en ineens een belletje krijgt.

Expansie naar Europa

Over telefoons gesproken: er draaien inmddels meerdere Huawei-smartphones op HarmonyOS. Onder meer de Chinese versies van de Huawei Mate 30, Mate 40 en P40 draaien op het nieuwe besturingssysteem. Ook de vouwbare Huawei Mate X2 komt in het thuisland met HarmonyOS vooraf geïnstalleerd, net als de Huawei P50 (Pro) en Huawei Watch 3.

Voor iedereen die niet in China woont is het een stuk moeilijker om met het Huawei-besturingssysteem aan de slag te gaan. Daar gaat echter binnenkort verandering in komen. Begin december gaf Huawei namelijk aan HarmonyOS volgend jaar breder in Europa uit te rollen. Details ontbreken nog, maar tijdens een presentatie zei topman Derek Yu dat het de bedoeling is dat HarmonyOS een globaal besturingssysteem wordt.

Het eerste Europese stapje is al gezet. Sinds afgelopen juni kun je in Duitsland de Huawei MatePad Pro kopen. Deze tablet draait op HarmonyOS, heeft een 12,6 inch-oled-scherm en relatief krachtige hardware. De MatePad Pro kost 799 euro bij onze oosterburen en draait op HarmonyOS 2.0, de nieuwste versie van het systeem.

Huawei MatePad Pro (2021)

Kan ik HarmonyOS downloaden?

Voor zover de huidige stand van zaken omtrent HarmonyOS. Het moge duidelijk zijn dat het systeem aan een flinke opmars bezig is, maar vooralsnog aan de eigen landsgrenzen gebonden is. Huawei wil in 2022 ook uitbreiden naar Europa, maar het is nog onduidelijk hoe of wat.

Wil je nu al aan de slag met het Android-alternatief? Dat kan, maar het is wel pittig. Je moet je namelijk als app-ontwikkelaar bij Huawei aanmelden. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want het bedrijf vraagt heel veel persoonlijke gegevens. Zo moet je onder meer een kopie van je paspoort en creditcardgegevens doorspelen.

Vervolgens neemt Huawei een à twee dagen de tijd om je aanmelding te beoordelen. Kom je door de check, dan kun je via de website een zogeheten sdk-bestand downloaden. Hiermee kun je een ontwikkelaarsversie van HarmonyOS gebruiken. Voor doorsnee gebruikers is dit waarschijnlijk allesbehalve interessant.

