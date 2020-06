Tegenwoordig is het steeds makkelijker om op elk moment van de dag je hartslag te meten. Wat heb je daaraan? Dit is de zin en onzin van hartslagmeters op Android.

Hartslagmeters op Android: de zin en onzin

Al snel nadat Android Market (de voorloper van de Google Play Store) werd gelanceerd, was er een app beschikbaar om je hartslag te meten. Met de simpele naam ‘Heart Rate’, maakte de app het mogelijk om je hartslag te controleren door je vinger op de cameralens te leggen.

Inmiddels zijn er veel meer mogelijkheden om je hartslag te meten. Denk maar aan activitytrackers en smartwatches die de hele dag door checken hoe snel het bloed door je lichaam wordt gepompt, maar natuurlijk zijn er ook nog steeds apps beschikbaar waarmee je jouw hartslag meet via de camera van je telefoon.

Nuttig voor sporters, je gezondheid en je rust

Het meten van je hartslag kan heel nuttig zijn. Bijvoorbeeld voor sporters. Het helpt ze om in de ideale zone te blijven voor vetverbranding, of in de zone voor het verbeteren van de conditie. Het is bijvoorbeeld niet aan te raden om te lang in je hoogste hartslagzone te zitten, maar een te lage hartslag schiet ook niet op.

Ook voor het bijhouden van je gezondheid is het meten van je hartslag goed. Het kan bijvoorbeeld helpen om te zien of je verkeerd slaapt. Merk je dat je hartslag ‘s nachts vaak heel hoog zit, dan kun je bijvoorbeeld problemen hebben met je ademhaling en daar naar laten kijken. Moderne wearables hebben ook steeds vaker manieren om bijvoorbeeld een hartritmestoornis te spotten.

Het meten van de hartslag kan ook rust geven. Veel mensen denken bij ongemakken en pijntjes op de borst vaak direct aan hun hart, terwijl het ook maagzuur of een verrekt spiertje kan zijn. Ook kan een paniekaanval voelen als een hartaanval. Even snel de hartslag controleren kan dan rust geven.

Niet betrouwbaar en meer nadelen

Maar het is niet allemaal positief. Zo is niet elk apparaatje dat je hartslag kan meten even goed. Er kan behoorlijk veel verschil zitten tussen je hartslag via de ene en de andere meetmethode. Zo zal een goedkoop apparaatje met matige software slechter resultaat geven dan een duurder apparaat van een gerenommeerd bedrijf met goede software.

We noemden hierboven dat het meten van je hartslag rust kan geven, maar de mogelijkheid om op elk moment van de dag je hartslag te meten kan ook juist onrust opwekken. De gedachte of er iets mis is en je het even moet controleren kan de hele dag door opkomen en veranderen in een dwangstoornis.

Trends boven momentopnames

Het belangrijkste om in de gaten te houden, is dat het meten van je hartslag altijd een momentopname is. Dat zegt eigenlijk niet zoveel. Er zijn allerlei redenen waarom je hartslag op dat moment hoger kan zijn. Bijvoorbeeld door je ademhaling, door stress en zelfs door de spanning voor het meten van je hartslag. Trends zijn daarom veel belangrijker dan momentopnames.

Wat een gezonde hartslag is, is voor iedereen anders. Daarom moet je kijken naar veranderingen op de lange termijn. Wil je jouw hartslag bijhouden en die trends zien? Kies dan voor een wearable van een gerenommeerd bedrijf die jouw hartslag de hele dag door meet, zonder dat jij actie hoeft te ondernemen.

