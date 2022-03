Laatste kans: alleen vandaag nog HBO Max met 50 procent korting

Alleen vandaag kun je een HBO Max-abonnement met korting afsluiten. Je krijgt dan ‘voor altijd’ 50 procent korting en betaalt 2,99 of 3,99 euro per maand.

HBO Max-aanbieding geldt alleen vandaag

HBO Max is sinds 8 maart in Nederland beschikbaar en de nieuwste streamingdienst, die de concurrentie aan gaat met Netflix, Videoland, Disney Plus en Amazon Prime Video. Als je nog geen abonnement hebt afgesloten en dit wel van plan bent, is het slim om dit vandaag nog te doen. Tot en met 31 maart kun je namelijk profiteren van een actie.

Voor een HBO Max-abonnement betaal je normaal gesproken 5,99 of 7,99 euro per maand, maar je krijgt tijdelijk 50 procent korting. Voor het Basic-abonnement ben je dan maandelijks 2,99 euro kwijt, terwijl het Standaard-abonnement 3,99 euro kost. Deze korting geldt overigens ‘levenslang’, mits je het abonnement tussentijds opzegt.

Alleen vandaag kun je HBO Max dus goedkoper in huis halen. Op de dienst zijn veel toffe films en series te zien. Denk bijvoorbeeld aan series als Game of Thrones, Euphoria, The Sopranos, The Wire en True Detective. Ook de The Lord of The Rings-, Harry Potter-, Godzilla- en Batman-films zijn op HBO Max te vinden. Op de streamingdienst verschijnen ook zogeheten HBO Originals, die specifiek voor HBO Max worden gemaakt.

Meer over HBO Max

Belangrijk om te weten is dat er flinke verschillen zijn tussen het Basic- en Standaard-abonnement van HBO Max. Bij Basic betaal je minder, maar kijk je films en series in maximaal 720p. Op grote televisies, die vaak een 4K-resolutie hebben, ziet dit er niet zo scherp uit. Daarnaast kun je maar op één apparaat tegelijk kijken en maximaal vijf films of afleveringen downloaden.

Kies je voor ‘Standaard’, dan ligt de beeldkwaliteit op full-hd of 4K, afhankelijk van welke titel je kijkt. Daarnaast kun je maximaal 30 downloads voor offline gebruik opslaan, wat handig is als je onderweg bent en niet via je 4G- of 5G-verbinding wil streamen. Verder is het dan mogelijk om op drie apparaten tegelijk naar HBO Max te kijken.

Meer weten? We hebben een review van HBO Max geschreven, maar zetten ook toffe series en films op een rijtje die je moet kijken. Twijfel je nog over HBO Max? Check dan deze weetjes voordat je een abonnement afsluit.