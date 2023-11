Opinie: HBO Max maakt zichzelf in rap tempo irrelevant 

HBO Max had bij de start veel voordelen, met in het aanbod HBO-klassiekers, nieuwe HBO-series, HBO Max Originals en daarnaast levenslang korting. Wat is daar nog van over?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

HBO Max aanbod: wat is er nog over?

Er gebeurt iets bijzonders in streamingland, want op Netflix verschijnen enkele opvallende series. Je kunt nu kijken naar onder andere Band of Brothers, True Blood, Six Feet Under en Insecure. Valt je iets op bij dit lijstje? Dit zijn stuk voor stuk HBO-series die je voorheen enkel op HBO Max kon kijken.

HBO-series waren lange tijd ontoegankelijk voor de meeste Nederlanders, want ze waren enkel te kijken als je een internetabonnement bij Ziggo had. Veel mensen moesten series zoals Game of Thrones en The Wire daarom op ‘creatieve wijze’ kijken.

Toen kwam HBO Max uit, waardoor we eindelijk legaal die klassiekers konden streamen en zelfs nieuwe hitseries zoals Succession en The White Lotus elke week tegelijk met mensen in Verenigde Staten konden kijken. Voeg daar levenslange korting aan toe en waarom zou je ooit nog je abonnement opzeggen? Toch is er sindsdien veel veranderd.

Westworld

De problemen begonnen met de grote herstructurering ter voorbereiding op de samensmelting van HBO Max en Discovery Plus. Hoewel we gelukkig nog kunnen kijken naar series zoals Hacks, Our Flag Means Death en And Just Like That, zijn er een stapel andere HBO Max Originals geannuleerd: series die speciaal voor de streamingdienst zijn gemaakt. Deze series zijn zelfs compleet van het platform verwijderd.

HBO Max bewijst zich dan in ieder geval wel als archief voor HBO-klassiekers toch? Ook niet helemaal. HBO-series zoals Westworld, The Nevers, Raised by Wolves en Legendary zijn zonder reden van HBO Max verwijderd, en steeds meer series duiken dus op bij Netflix.

Maar HBO Max heb je dan in ieder geval nodig om die grote hitseries van HBO wekelijks te kijken? Dat klopt, maar series zoals Barry en Succession zijn afgelopen en The Idol was een gigantische flop. Door de stakingen (of beter gezegd: doordat streamingdiensten acteurs geen eerlijk loon en rechten bieden) duurt het nog wel even tot series zoals True Detective en House of the Dragon terugkeren. Het tweede seizoen van The Last of Us komt zelfs niet eerder dan 2025.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Animatieseries

Onbegrijpelijk is ook dat animatieseries die de moeite waard zijn niet in Nederland op HBO Max verschijnen. Rick & Morty is er wel, maar het prachtig ogende Scavengers Reign is nergens te vinden. Net als Adventure Time: Fionna and Cake, de spin-off van de geliefde animatieserie.

Of wat dacht je van de Harley Quinn-animatieserie. Ik ben nu al drie keer achter elkaar teleurgesteld dat een serie die ik graag op HBO Max wilde kijken er gewoon niet op staat.

HBO Max houdt veel mensen nog in hun greep door die beloofde levenslange korting, want als je nu je abonnement opzegt betaal je het dubbele als je toch weer begint. Dat is ook de reden waarom dit niet een van de streamingabonnementen is die ik regelmatig opzeg en weer oppak als er iets leuks te zien is. Toch wordt dat misschien eens tijd.

De animatieseries die ik wil zien zijn er niet, het archief kan ik elders bekijken, de HBO Max Originals die ik volgde zijn deels geannuleerd en de grote HBO-series die op zondagavond worden uitgezonden zijn een beetje opgedroogd. Ik neem dolgraag weer één of twee maandjes HBO Max zodra er een goede, nieuwe serie wordt uitgezonden. Als ik daar op wacht, ben ik alsnog een stuk goedkoper uit dan die levenslang korting.

Meer HBO Max

Of de levenslange korting daadwerkelijk wordt gehonoreerd na de samensmelting van HBO Max en Discovery Plus in Nederland, blijft onduidelijk. De naamswijziging naar Max gaat in ieder geval niet door, want daar heeft Omroep Max een stokje voor gestoken.

Leuke series en films die op HBO Max worden toegevoegd blijven we natuurlijk in de gaten houden en zie je terug in onze wekelijkse streamingtips. De nieuwste edities vind je hieronder.