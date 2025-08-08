HBO Max gaat nu écht harder optreden tegen accountdelers

Slecht nieuws als jij er nog mee wegkomt om je HBO Max-account te delen. De streamingdienst gaat strenger op toezien.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

HBO Max account delen september 2025

Het is onderhand al bijna anderhalf jaar geleden dat streamingdienst HBO Max aangaf gebruikers die hun account delen aan te pakken. Destijds gaf Warner Bros. Discovery – het moederbedrijf van HBO Max – aan functies te implementeren die het delen van accounts lastiger of zelfs onmogelijk zouden maken. Dit zou vanaf 2025 ingaan, maar heeft wat vertraging opgelopen.

Volgende maand is het dan écht zover, aldus de baas van de streamingdienst. JB Perrette laat investeerders weten beter te kunnen vaststellen welke gebruikers inloggen op een HBO Max-account buiten het gekoppelde woonadres en hier dwingendere berichten aan te tonen. Tot nu toe kregen sommige gebruikers hier al meldingen over, al waren die gemakkelijk te negeren.

De nieuwe waarschuwing wordt vanaf september met gebruikers gedeeld en wordt naarmate we het volgende jaar ingaan alsmaar hardnekkiger. Gebruikers zouden per se stappen moeten ondernemen om weer toegang te krijgen tot hun account. Om welke stappen het gaat, is nog niet bekend. Volgens Perrette moet het leiden tot meer omzet, dankij een toename in aantal accounts.

We zijn benieuwd hoe de streamingdienst dit in de praktijk gaat uitvoeren. Heb of deel jij een HBO Max-account? Laat het dan vooral weten in de reacties onderaan deze pagina!

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over HBO Max

HBO Max staat vol met opvallende en spannende titels, zoals Game of Thrones en The White Lotus. Ook worden er nieuwe en klassieke films en series toegevoegd, zoals The Sopranos en Gossip Girl. En ook Nederlandse films en series staan op de streamingdienst, zoals Als De Dijken Breken en Vliegende Hollanders.

Heb jij de dienst en vind je het toch niets? Dan zeg je gemakkelijk je HBO Max-abonnement op door de stappen te volgen in ons uitgebreide tipartikel. Je hebt in 2025 dan niets te maken met de maatregelen tegen het delen van wachtwoorden.

Altijd op de hoogte van het laatste streaming-nieuws zijn?