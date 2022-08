HBO Max en Discovery Plus worden volgende zomer één streamingsdienst

Streamingsdienst HBO Max is nog geen half jaar in Nederland, maar het ‘einde’ is nu al in zicht. Nadat Warner Bros., het bedrijf achter HBO Max, eerder dit jaar fuseerde met Discovery, is nu bekendgemaakt dat de streamingsdiensten ook onder één app komen te vallen.

Streamingsdiensten HBO Max en Discovery Plus gaan samen

Dit gaat gebeuren in de zomer van 2023, zo maakte Warner Bros. Discovery bekend. Eerst in de Verenigde Staten en de opvolgende maanden ook in andere landen. Tot die tijd zal steeds meer overlap ontstaan tussen beide diensten. Films en series van HBO Max zul je ook (deels) op Discovery Plus te zien krijgen en vice versa.

Hoe de nieuwe service gaat heten en wanneer deze precies naar Nederland komt, is niet bekend. Wel komen er verschillende abonnementen, waarbij je wel of geen advertenties te zien krijgt. Prijzen zijn nog niet bekend, maar zullen verschillen afhankelijk van welke advertentiekeuze je maakt.

HBO Max nog maar kort in Nederland

HBO Max is een streamingsdienst van Warner Bros. Discovery en kwam in 2020 uit in Amerika. Zo’n twee jaar later maakt het platform zijn debuut op de Nederlandse markt. De overkoepelende app kan een slimme zet zijn, gezien het aantal streamingsdiensten dat wereldwijd toeneemt.

Hoe de transitie van de bestaande naar de nieuwe streamingsdienst in werking zal gaan voor huidige abonnees is niet bekend. Wel kun je in de tussentijd gewoon nog een abonnement afsluiten bij HBO Max of Discovery Plus. Bij de release van HBO Max afgelopen maart schreven we regelmatig over de app, films en series.

De app was in eerste instantie technisch nog instabiel, maar kwam met goede films en serie onder het motto ‘kwaliteit boven kwantiteit’. Meer weten? Lees dan de volledige review van Android Planet. Verder vind je meerdere tips over het gebruiken van de app. Bijvoorbeeld hoe je films en series downloadt.

