HBO Max: dit zijn de 5 beste films voor een avond op de bank

Met het nieuwe HBO Max heb je toegang tot een stapel relatief recente films die nog niet eerder op een streamingdienst zijn verschenen. Wij zetten de beste van deze HBO Max-films voor je op een rijtje.

HBO Max filmtips: van Dune tot Parasite

Er staan aardig wat klassiekers op HBO Max. Wat dacht je van de The Lord of the Rings-trilogie, The Shawshank Redemption, Inception, Insterstellar, The Departed enzovoort. Maar die films ken je waarschijnlijk al. In dit lijstje bespreken we daarom films die recenter zijn uitgebracht en in ieder geval in Nederland nog niet eerder op een streamingdienst zijn verschenen. Zet één van deze films aan en je hebt sowieso een topavond.

1. Dune

Nog nooit heeft er een sciencefictionfilm de Oscar gewonnen voor beste film van het jaar. Dit jaar maakt Dune een hele goede kans. Dune is zelfs genomineerd voor tien verschillende Oscars en wat ons betreft mag de film die allemaal winnen.

Het verhaal gaat over een familie die mag heersen over de planeet Arrakis. Een woestijnplaneet waar het kostbare goedje ‘spice’ is te vinden. De familie wordt daar al snel verraden. Het is dan aan de jonge Paul en zijn moeder om te ontsnappen, terwijl Paul wordt geplaagd met visioenen.

Het is een boeiend verhaal, dat gedragen wordt door ongekende stijl en een schitterende soundtrack. Helaas is dit wel nog maar het eerste deel. Wees er dus op voorbereid dat nog niet alles netjes wordt afgesloten.

2. The Matrix Resurrections

Neo en Trinity zijn terug! Na de extreem succesvolle The Matrix-trilogie van de Wachowski-zussen, wilde Warner Bros. meer. Na bijna twintig jaar besloot Lana Wachowski die taak toch maar op te pakken, want anders zou Warner Bros. het wel zonder haar doen. Het resultaat is een film die zowel echt een vervolg is op de The Matrix-trilogie, maar ook een commentaar is op filmstudio’s en de verwachtingen die bij zo’n vervolg komen kijken.

Neo werkt in Ressurrections bij een gamestudio, die een drietal populaire games heeft gemaakt die eruit zien zoals wij de The Matrix-films kennen. Nu is het tijd voor een vervolg. Langzaam komt Neo er achter dat deze games de waarheid zijn.

3. Zach Snyder’s Justice League

De film Justice League viel een beetje tegen. Regisseur Zach Snyder moest tijdens de productie halverwege stoppen, waarna Joss Whedon verder ging. Nu heeft Snyder alsnog de kans gekregen om de film te maken die hij voor ogen had en dat is op bijna alle vlakken een verbetering.

De film gaat over Batman die samenwerkt met Wonder Woman om een team van superhelden te vormen, die de wereld moet beschermen nu Superman er niet meer is. De versie van Snyder is veel langer, leunt minder op grappen en heeft onder andere veel meer ruimte voor Cyborg en The Flash.

4. The Suicide Squad

In Justice League volg je de bekende helden van DC, maar de schurken vind je in The Suicide Squad. Onder leiding van Amanda Waller moet een groepje slechteriken op pad om de wereld te redden. Dat doen ze niet zomaar, want als ze niet meewerken wordt er een bom in hun hoofd ontploft.

Met in deze film natuurlijk weer Margot Robbie als Harley Quinn, maar ook Idris Elba als Bloodsport en John Cena als Peacemaker. Heb je de film afgekeken, dan kun je daarna direct door naar de Peacemaker-serie. Die staat ook gewoon op HBO Max. De film en de serie zijn beide gemaakt door James Gunn, bekend van The Guardians of the Galaxy.

5. Parasite

Parasite is ook bij onder andere Amazon Prime Video en CineMember te zien, maar dit is zo’n goede film dat we ‘m toch graag noemen. De film gaat over een arm gezin, dat binnendringt bij een rijk gezin. De een als huiswerkhulp, de ander als schoonmaker en de ander als chauffeur. Zo bouwen ze een nieuw leven op, totdat alles in de soep dreigt te vallen.

