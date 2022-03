HBO Max: deze 5 series moet je als eerste kijken

Eindelijk is HBO Max in Nederland verkrijgbaar, direct met een flink aantal series en films. Ben je overweldigd? Geen nood, want wij geven je enkele HBO Max-kijktips om mee te beginnen.

HBO Max kijktips: kijk dit eerst

We hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk kunnen we allemaal de kwaliteitseries van HBO kijken. Weet je niet wat je nu aan moet zetten? Geen nood, want wij hebben de tips. Niet The Wire, The Sopranos enzovoort, want die ken je inmiddels vast wel. Wij tippen relatief nieuwe series die je mogelijk nog niet kent, maar de moeite meer dan waard zijn.

1. Succession

Geen enkel personage in de waanzinnige serie Succession is op ethisch vlak een goed persoon. Normaal is dat in verhaalvertelling geen goed idee, omdat jij je als kijker dan aan niemand kunt vasthouden. Toch is het in Succession geen probleem, maar juist een kracht.

Deze serie gaat over de Roy-familie, die het grootste mediabedrijf ter wereld bezit. Vader Logan heeft tot nu toe de teugels in handen gehad, maar het wordt tijd om het rijk over te dragen aan één van zijn kinderen.

Succession is een dramaserie, maar heeft ook heel veel weg van een komedie. De manier waarop iedereen in en rondom deze familie elke kans grijpt om elkaar te verraden, is zowel spannend als hilarisch. Een fantastische serie om te bingen.

2. Peacemaker

Suicide Squad was een verrassend leuke film, maar niemand had kunnen voorspellen dat het personage Peacemaker (gespeeld door John Cena) een eigen serie zou krijgen. In deze serie moet de schietgrage Peacemaker samenwerken met een groepje geheimagenten om achter vlinders aan te gaan die de lichamen van mensen overnemen.

Peacemaker is gemaakt door James Gunn, die je waarschijnlijk wel kent van de Guardians of the Galaxy-films. Diezelfde kwaliteit met vlotte dialogen, leuke personages, veel humor en domme actie vind je terug in deze serie. En John Cena? Die is gemaakt voor deze rol.

3. Euphoria

Zendaya zie je inmiddels overal, zoals in de Spider-Man-films en Dune, maar haar beste acteerprestatie zie je op HBO Max in de serie Euphoria. Hierin speelt ze Rue, een jonge meid die met haar trauma probeert om te gaan door naar drugs te grijpen. Dan ontmoet ze de mysterieuze Jules en staat haar wereld op haar kop.

Euphoria is een indrukwekkende productie die in elk onderdeel van het filmmaken iets bijzonders doet. Van het camerawerk en de muziek, tot de kleding en make-up. Pas wel op, want de serie kan plots als een klap in het gezicht overgaan van luchtige fantasie naar rauwe realiteit.

4. Mare of Easttown

Kate Winslet speelt in deze serie een detective in een klein Amerikaans dorpje waar iedereen elkaar kent. Dat maakt haar werk extra moeilijk. Niet in de laatste plaats omdat men zulke hoge verwachtingen van haar heeft.

Het lichaam van een tienermeisje duikt op en Mare moet op onderzoek, terwijl haar privéleven overhoop ligt. Een waanzinnige performance van Kate Winslet en een serie die je tot het eind vastgrijpt.

5. Watchmen

Watchmen ken je mogelijk als stripverhaal of als film, maar de serie Watchmen van HBO vertelt een heel nieuw verhaal in dezelfde wereld. Zie het als een vervolg met enkele terugkerende personages.

De focus ligt deze keer op op een detective in Tulsa, die ook een superheld is. Ze neemt het op tegen een white supremacy groep die geïnspireerd is door Rorschach.

Dit kun je ook kijken

Daarnaast kun je nu onder andere kijken naar The Sopranos, The Wire, Westworld, Boardwalk Empire, The White Lotus, The Leftovers, Game of Thrones, His Dark Materials, Friends, Band of Brothers, Six Feet Under, Chernobyl, The Guilded Age, Insecure, Raised by Wolves, The Flight Attendant, Sex and the City en Just Like That.

Qua films kun je kijken naar onder andere Dune, The Matrix: Resurrections, Zack Snyder’s Justice League en De Harry Potter-films. De app van HBO Max vind je via onderstaande knop.

