HBO Max naar Nederland: streamingdienst verschijnt in 2022

Het is officieel: HBO Max komt volgend jaar naar Nederland. Lees hier wat je moet weten over de nieuwe streamingdienst.

Lees verder na de advertentie.

HBO Max naar Nederland

Een complete verrassing is het niet, maar het is nu wel officieel: HBO Max komt in 2022 naar Nederland. De streamingdienst gaat de concurrentie aan met Netflix, Videoland, Amazon Prime Video en Disney Plus, maar verdere details ontbreken nog. Zo weten we nog niet wanneer HBO Max precies in Nederland lanceert en wat de dienst gaat kosten.

HBO maakte vorige maand bekend dat Max in meer Europese landen zou verschijnen, maar Nederland zat hier toen nog niet bij. Toch hadden we stiekem de verwachting dat hier later verandering in zou komen, want HBO maakte toen ook bekend dat er volgend jaar meer landen zouden volgen. Via een bericht op Twitter maakt HBO Max nu bekend dat de dienst volgend jaar écht naar Nederland komt.

HBO Max is de streamingdienst van HBO, dat je waarschijnlijk wel kent van populaire series als Game of Thrones, Westworld, Silicon Valley, Watchmen, Deadwood, The Sopranos en The Wire. Hoogstwaarschijnlijk zijn alle bekende HBO-series straks op Max te bekijken, maar op de dienst verschijnen straks ook nieuwe series. Zo staat House of the Dragon, een prequel van Game of Thrones, op de planning. De eerste teaser van deze nieuwe serie zie je hierboven.

Het is nog niet helemaal duidelijk wat HBO Max gaat kosten in Nederland. In Spanje, waar de dienst op 26 oktober van start gaat, kost een abonnement 8,99 euro per maand. Het is daar ook mogelijk om een jaarabonnement af te sluiten voor 69,99 euro.

Lees ook → HBO Max in Nederland: dit weten we er nu over