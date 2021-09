Streamingsdienst HBO Max voorlopig niet naar Nederland: dit mis je

De nieuwe videostreamingsdienst HBO Max komt voorlopig nog niet in Nederland beschikbaar. Dat meldt het bedrijf. HBO Max start vanaf volgende maand in een aantal Europese landen en heeft een uitgebreide catalogus aan films en series.

Lees verder na de advertentie.

HBO Max nog niet naar Nederland

HBO Max is al sinds mei 2020 in de Verenigde Staten actief en breidde de afgelopen tijd uit naar meer landen. Eind oktober komt de videostreamingsdienst ook beschikbaar in Europa, te beginnen met zes landen. Nederland zit hier niet bij, België ook niet. In 2022 komen daar veertien nieuwe Europese landen bij, maar opnieuw geen Nederland en België.

Waarom de streamingsdienst hier vooralsnog niet verschijnt, laat HBO in het midden. Wel meldt het bedrijf dat er volgend jaar meer landen toegang krijgen tot HBO Max dan nu is aangekondigd. Om welke landen het gaat, is nog onduidelijk. Hoe duur de videostreamingsdienst in Europa wordt, maakt het bedrijf in oktober bekend.

In de Verenigde Staten betaal je tien dollar per maand voor een abonnement met advertenties, hd-videokwaliteit en zonder de mogelijkheid om films en series offline te bekijken. Een abonnement van vijftien dollar per maand is reclamevrij, gaat tot 4K-kwaliteit en ondersteunt offline kijken.

Bekende catalogus breidt uit

Goedkoop is HBO Max dus niet; de streamingsdienst is zelfs duurder dan marktleider Netflix. HBO verwacht klanten binnen te halen met zijn uitgebreide catalogus, onder andere afkomstig van Warner Bros, 20th Century en Universal. Bekende titels als Game of Thrones, The Big Bang Theory, Friends en Harry Potter zijn blikvangers van HBO Max.

De streamingsdienst bevat ook afleveringen van Curiosity Stream en topfilms die op hetzelfde moment in de bioscoop draaien. HBO investeert daarnaast in eigen films en series, net als de concurrentie dat doet.

Alternatieven voor HBO Max

Tot HBO Max hier beschikbaar komt, heb je gelukkig keuze uit veel alternatieve videostreamingsdiensten. De bekendste is natuurlijk Netflix, maar vergeet ook Apple TV Plus en Disney Plus niet. En lees hier de review van Pathé Thuis of check ons uitgebreide artikel met de beste Netflix-alternatieven. De hele maand september staat Android Planet in het teken van streaming.

Lees meer over ons maandthema Streaming