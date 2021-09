HBO Max in Nederland: dit weten we er nu over

HBO Max is voorlopig nog niet verkrijgbaar in Nederland, maar we hebben alle redenen om te geloven dat dit in 2022 verandert. We zetten alles op een rij.

HBO Max Nederland: alles wat we weten

HBO heeft duidelijk gemaakt dat zijn streamingdienst HBO Max voorlopig nog niet naar Nederland komt. Eind oktober start de uitrol van de dienst in Europa met zes landen, waar in 2022 nog veertien landen aan toe worden gevoegd. Nederland en België worden niet genoemd.

Wel stelt HBO dat er volgend jaar nog onbenoemde landen worden toegevoegd. Wij hebben alle vertrouwen erin dat Nederland daar bij zit.

Wat is HBO Max?

HBO Max is de streamingdienst van HBO. HBO ken je waarschijnlijk wel van topseries zoals Game of Thrones, Westworld, Silicon Valley, Watchmen, Deadwood, The Sopranos en The Wire. Ongekend sterke series die allemaal via HBO Max te bekijken zijn.

Maar daar houdt het niet op. HBO maakt ook nieuwe exclusieve HBO Max-series, waaronder The Flight Attendant, Made for Love, de reboot van Gossip Girl, Generation en er komt een vervolgserie van Sex and the City aan.

Daarnaast heeft HBO Max nieuwe films die te zien zijn op dezelfde dag dat ze in de bioscoop verschijnen. Zo waren onder andere The Suicide Squad, Godzilla vs Kong en WW84 direct op de streamingdienst te bekijken. Binnenkort komen daar ook Dune en The Matrix: Resurrections bij.

Waarom komt HBO Max niet naar Nederland?

HBO wil zelf niet zeggen waarom HBO Max nog niet naar Nederland komt. Dat kan verschillende redenen hebben, maar wat het meest voor de hand ligt zijn de rechten. HBO-series kun je in Nederland namelijk exclusief kijken als je een abonnement bij Ziggo hebt en extra betaalt voor het Movies & Series L- of XL-abonnement.

Dat is een doorn in het oog van vele serieliefhebbers. Mensen die geen Ziggo-abonnement afsluiten, hebben namelijk geen mogelijkheid om series zoals Game of Thrones, Chernobyl en Westworld legaal te checken via een streamingdienst.

HBO wil HBO Max natuurlijk alleen uitbrengen met het volledige aanbod en daar horen absoluut de klassieke HBO-series bij. Dus zolang de rechten nog bij Ziggo liggen, is er een grote kans dat HBO Max niet naar Nederland komt.

Hoe lang heeft Ziggo deze rechten nog?

Er is goed nieuws, want de overeenkomst die VodafoneZiggo met HBO-eigenaar WarnerMedia heeft, loopt op 31 december 2021 af. Daarna zou HBO Max dus in theorie in Nederland geïntroduceerd kunnen worden.

Waarschijnlijk zijn de gesprekken nog in volle gang en kan het twee kanten op gaan. Ziggo Movies & Series XL kan in HBO Max veranderen. Dat zou betekenen dat nog steeds alleen Ziggo-klanten van de streamingdienst gebruik kunnen maken.

De beste optie zou echter zijn dat HBO verdwijnt van Ziggo Movies & Series en HBO Max wordt geïntroduceerd voor iedereen die interesse heeft.

Maar er is toch een nieuwe wet?

Het is sinds enkele jaren een nieuwe wet, waardoor je in het buitenland gewoon de Nederlandse content van je streamingdiensten kunt bekijken. Dan werkt dat andersom toch ook wel? Helaas niet.

Volgens deze wet heb je het recht om net als thuis toegang te krijgen tot je betaalde online abonnementen als je in een ander EU-land bent. Dat is echter alleen bedoeld voor een tijdelijk verblijf in het buitenland. Woon je in Nederland, dan is HBO Max niet verplicht om hun content aan jou aan te bieden.

Dat zou dan alleen kunnen als je een adres hebt in het land waar HBO Max wel beschikbaar is – en je kunt bewijzen dat je daar woont. Bijvoorbeeld door een identiteitskaart, internetcontract of betalingsbewijs van plaatselijke belastingen te tonen. Meer over deze regels vind je op deze pagina.

