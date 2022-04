HBO Max een maand later: niet zonder problemen, maar steeds beter

HBO Max lanceerde iets meer dan een maand geleden in Nederland. Dat ging niet zonder slag of stoot. De streamingdienst beloofde toen snel met oplossingen te komen, maar hoe staat het daarmee?

HBO Max ondertiteling en andere problemen

De nieuwste streamingdienst in Nederland HBO Max werd iets meer dan een maand geleden geïntroduceerd in Nederland. Dat heeft nogal een indruk gemaakt. Uit cijfers van onderzoeksbureau GfK blijkt dat 3,1 miljoen mensen online een kijkje hebben genomen op de website of in de app van HBO Max.

HBO Max en andere nieuwkomer ViaPlay nemen duidelijk hun positie in op de markt. Het marktaandeel van Netflix daalde in maart van 70 procent naar 60 procent. Prime Video van Amazon van een kleine 8 procent naar 5 procent.

Het aanbod van series en films wordt ook regelmatig uitgebreid. Zo worden er wekelijks nieuwe afleveringen van DMZ en Tokyo Vice toegevoegd en is sinds afgelopen maandag de nieuwe film The Batman te streamen.

Problemen met iDeal

Toch gaat het niet allemaal zonder slag of stoot. Zo ging het rond de lancering flink mis bij veel nieuwe gebruikers toen ze hun abonnement probeerden te betalen via iDeal. Een probleem met een betaalsysteem kan gebeuren, maar in dit geval raakte men er flink van in de stress door de bijzondere welkomsdeal.

Het idee was dat als je voor april een abonnement aan ging, je de rest van je leven vijftig procent korting kreeg. Dan moet de betaling natuurlijk wel goed zijn gegaan. Als je namelijk tijdelijk geen abonnement hebt, doordat je het hebt opgezegd of doordat de betaling niet werkt, ben je die korting kwijt.

Bij sommigen die met iDeal hebben betaald, wordt de nieuwe maand gewoon automatisch afgeschreven – terwijl bij anderen dat niet gebeurt. Die zien nu hun levenslange korting aan zich voorbij gaan. Zit je in die tweede groep, dan moet je contact opnemen met HBO Max. Als je dan bewijs kunt aanleveren van betaling in maart, dan wordt het als het goed is gewoon opgelost.

Missende ondertiteling

Een ander probleem voor HBO Max in Nederland is de missende ondertiteling. Tijdens de release miste bij veel series nog Nederlandse ondertiteling, ook bij populaire shows als Euphoria. Daar is langzaam verbetering in gekomen, maar op het moment van schrijven heeft nog steeds niet alles Nederlandse ondertiteling. Bijvoorbeeld I May Destroy You, Strike Back, Supernatural en Smallville.

Als er wel Nederlandse ondertiteling is, gaat het niet altijd om de beste kwaliteit. Omdat het raar geknipt is, niet lang genoeg in beeld staat of slordige foutjes bevat. Het lijkt alsof HBO Max op dit vlak flink probeert te bezuinigen, wellicht met het idee dat de meesten toch wel zonder kunnen.

Kleine vreemde keuzes

Daarnaast zijn er nog kleinere vreemde keuzes. Sommigen worden snel opgelost. Zo merkte men dat bij de serie We’re Here, over drag queens die naar conservatieve Amerikaanse stadjes gaan om een show te geven, de naam ‘Bob the Drag Queen’ was vertaalt naar ‘Bob de travestiet’. Op Twitter werd daar melding over gemaakt en HBO Max heeft het snel aangepast.

Andere keuzes zijn wat minder makkelijk te verklaren. Zo klopt het releaseschema van nieuwe afleveringen niet altijd precies met het schema in de Verenigde Staten. Zo waren er van de series Vice Tokyo en DMZ op de eerste dag meer afleveringen te zien in de Verenigde Staten dan in Nederland.

We hebben HBO Max gevraagd om een reactie rond deze zaken, maar daar hebben we nog geen antwoord op gekregen. Zodat dat wel het geval is, zullen we dit artikel updaten.

Kijktips op HBO Max

