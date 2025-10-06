HBO Max verhoogt prijzen: tot drie euro per maand extra

Klanten van HBO Max krijgen te maken met een prijsverhoging. Ze gaan tot drie euro per maand extra betalen voor hun abonnement. Alleen het goedkoopste abo met reclame verandert niet.

HBO prijsverhoging 2025: dit moet je weten

Het was alweer een tijdje geleden, dus het zat eraan te komen: HBO Max voert een nieuwe prijsverhoging door. Wie een Standaard-abonnement heeft, betaalt vanaf november 11,99 euro per maand. Dat was voorheen 9,99 euro.

Als je een Premium-abo hebt, waarmee je in 4K kunt kijken en op maximaal 4 apparaten tegelijk streamt, doet het nog een beetje extra pijn. Je bent straks 16,99 euro per maand kwijt. Dat is drie euro meer dan op dit moment het geval is.

De enige groep die niet te maken krijgt met een prijsverhoging van HBO Max zijn mensen met een basis-abonnement. Dat blijft 5,99 euro per maand kosten. Met dit abo schotelt HBO je reclames voor, waar het bedrijf natuurlijk veel geld aan verdient. Door het verschil met de duurdere varianten groter te maken, hoopt de streamingdienst misschien zelfs wel dat je voor deze voordeligere optie kiest.

Wie nog geen HBO Max heeft en nu een abonnement afsluit, betaalt direct de nieuwe tarieven. Overigens behouden klanten van het eerste uur gelukkig wel hun levenslange korting. Wie in 2022 direct HBO nam, kon rekenen op 50 procent reductie zolang je niet opzegt. Behoor jij tot die groep? Dan ga je 8,49 euro per maand betalen voor Premium. Dat was voorheen 6,99 euro.

HBO Max kruipt omhoog in het prijzenklassement

Met deze nieuwe prijzen kruipt HBO gestaag omhoog in het prijzenklassement van alle streamingdiensten. Het duurste abonnement van Netflix kost 18,99 euro en is dus nog iets duurder. Disney Plus vraagt echter ‘slechts’ 15,99 euro per maand voor zijn meest uitgebreide abo met de beste beeldkwaliteit. Daar gaat HBO Max nu dus overheen.

Is deze prijsverhoging voor jou reden om HBO Max op te zeggen? Of heb je die paar euro extra er graag voor over? Laat het weten in de reacties!