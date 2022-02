Nederlandse prijzen HBO Max bekend: goedkoper dan concurrentie

HBO Max heeft haar prijzen voor de Nederlandse markt bekendgemaakt. De streamingdienst wordt goedkoper dan Netflix en Disney Plus.

HBO Max-abonnement vanaf 3 euro per maand (als je snel bent)

Nederlanders kunnen vanaf 8 maart een abonnement nemen op de populaire Amerikaanse streamingdienst HBO Max. De prijzen waren tot voor kort nog niet bekend. Was je bang voor hoge prijzen? Wees gerust: je kunt straks een HBO Max-abonnement afsluiten vanaf slechts 3 euro per maand. Deze prijs geldt alleen als je het abonnement vóór 31 maart afsluit. Doe je dit niet? Dan betaal je 6 euro per maand.

Voor deze drie (of zes) euro’s krijg je overigens wel het uitgeklede ‘basic’-abonnement. Dit houdt in dat je slechts via één scherm tegelijk kunt streamen. Ook hebben films en series een beperkte resolutie van 720p. Dat is prima voor op een smartphonescherm, maar als je een 4K-televisie aan de muur hebt hangen wil je daar natuurlijk liever optimaal van genieten.

Gelukkig is dat ook mogelijk. Een standaard-abonnement op HBO Max geeft gebruikers toegang tot 1080p- en 4K-content. Ook kun je met dit abonnement via drie schermen tegelijk films of series streamen. Dit betekent dus dat je moeder, je broertje en jij alledrie iets anders kunnen kijken. Voor het standaard-abonnement betaal je – mits je jezelf dus voor 31 maart aanmeldt – slechts 4 euro per maand. Sluit je het abonnement na 31 maart af? Dan betaal je 8 euro per maand.

Meer over HBO Max

HBO Max biedt een breed scala aan populaire series aan, dat voorheen (gedeeltelijk) alleen bij Ziggo te zien was. Denk bijvoorbeeld aan Game of Thrones, Euphoria en Chernobyl. De streamingdienst gaat natuurlijk ook films aanbieden. Zo zijn alle films van Warner Bros te zien op HBO Max. Hieronder vallen bijvoorbeeld de razendpopulaire Harry Potter-films.

Het aantal streamingdiensten in Nederland neemt rap toe. Zo is er Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video, Viaplay en vanaf 8 maart dus ook HBO Max. Al die abonnementen bij elkaar kosten een flinke duit. Toch is het fijn dat de verschillende diensten samen meer films en series aanbieden – en dat we Game Of Thrones voortaan legaal kunnen streamen.

Ga jij een abonnement nemen op HBO Max? Laat het ons vooral even weten in de reacties onder dit artikel.