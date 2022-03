HBO Max nu in Nederland: 3 dingen die je moet weten

HBO Max is nu beschikbaar in Nederland! Je kan je vanaf vandaag abonneren op de nieuwe streamingdienst en in dit artikel vertellen we je er alles over.

HBO Max in Nederland

Nederland heeft er een nieuwe streamingdienst bijgekregen. HBO Max lanceert vandaag (8 maart) officieel in ons land en gaat de concurrentie aan met de andere streamingdiensten die we hier al hebben. Denk aan Netflix, Disney Plus, Videoland en Amazon Prime Video. Sinds kort is ook ViaPlay in Nederland actief, al richt deze dienst zich meer op live sport – zoals de Formule 1, buitenlands voetbal en darts.

Wat heeft HBO Max te bieden, wat betaal je ervoor in Nederland en welke series en films kun je kijken? Hieronder beantwoorden we drie belangrijke vragen over HBO Max.

1. Wat is HBO Max?

Hoewel HBO Max nu pas beschikbaar is in Nederland, bestaat de streamingdienst al langer. In 2020 lanceerde het platform in de Verenigde Staten en later breidde HBO Max ook uit naar Europa. Je kent HBO misschien wel van topseries als Game of Thrones, The Sopranos, The Wire en Euphoria. De dienst is vooral interessant vanwege de exclusieve series en films die je erop vindt. Voorheen kon je het aanbod van HBO kijken via Ziggo.

2. Wat kost HBO Max?

Dat hangt af van welke abonnement je kiest. HBO Max komt in Nederland met een Basic- en Standaard-abonnement. Kies je voor Basic, dan betaal je het minst – maar krijg je ook minder functies. Zo ligt de maximale videokwaliteit op 720p, wat op grote 4K-televisies niet zo scherp oogt. Ook kun je minder films en series voor offline gebruik downloaden, en maar op één apparaat kijken.

Kies je voor het Standaard-abonnement, dan kijk je films en series in full-hd (1080p) of 4K-resolutie. Je kan tot 30 titels voor offline gebruik downloaden en op maximaal drie apparaten tegelijk naar HBO Max kijken. Omdat het prijsverschil tussen Basic en Standaard erg meevalt, is het interessanter om voor het ‘beste’ abonnement te gaan.

Voor Basic betaal je 5,99 euro, maar als je tussen 8 en 31 maart een abonnement neemt, krijg je ‘levenslang’ 50 procent korting. Oftewel: je betaalt dan slechts 2,99 euro per maand, waarmee HBO Max bijvoorbeeld even goedkoop is als Amazon Prime Video. Voor het Standaard-abonnement ben je tijdens de kortingsperiode 3,99 euro per maand kwijt, in plaats van 7,99 euro.

De korting vervalt trouwens als je besluit je HBO Max-abonnement stop te zetten. Wil je later weer van de dienst gebruikmaken, dan betaal je de volle pond en geldt de korting niet meer. Het annuleren van HBO Max kan – net als bij andere streamingdiensten – wanneer je maar wil.

3. Wat kan ik op HBO Max zien?

HBO Max verdeelt zijn aanbod in zogeheten ‘hubs’. Je kan kijken naar alle exclusieve HBO-series, zoals Game of Thrones, Euphoria, The Sopranos, Friends en The Wire. Daarnaast vind je er de ‘HBO Max Originals’, oftewel series die specifiek voor de dienst worden gemaakt.

Verder kun je bij HBO Max terecht voor films van Warner Bros. en DC. Voorbeelden hiervan zijn de The Lord of The Rings-films, Godzilla, Harry Potter, The Suicide Squad en nog veel meer. Ook nieuwere films, zoals The Batman, zijn als eerste op de dienst te vinden – nadat ze in de bioscoop hebben gedraaid.

Het is overigens nog niet helemaal duidelijk welke films en series precies op de Nederlandse versie van HBO Max staan. Op de website van de dienst wordt aangegeven dat ‘niet alle titels beschikbaar zijn bij de lancering’. We updaten dit artikel zodra we weten welke films en series nog ontbreken.