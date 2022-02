Eindelijk: HBO Max is vanaf 8 maart beschikbaar in Nederland

Het is eindelijk duidelijk wanneer HBO Max naar Nederland komt. Vanaf 8 maart kun je de gloednieuwe streamingdienst hier gebruiken.

HBO Max release in Nederland

We wisten al dat HBO Max naar Nederland komt, maar nog niet wanneer precies. Daar komt nu verandering in, want via Twitter laat de streamingdienst weten dat je vanaf 8 maart de HBO-series en -films kan streamen. HBO Max gaat de concurrentie aan met Netflix, Videoland, Disney Plus en Amazon Prime Video.

Het aanbod van HBO was voorheen beschikbaar bij Ziggo met een Movies & Series L- of XL-abonnement. Straks vind je de bekende titels van HBO gewoon bij de streamingdienst zelf. Denk bijvoorbeeld aan Game of Thrones, Euphoria, The Sopranos, The Wire en Friends, maar HBO gaat ook films aanbieden. Het aanbod verschilt overigens wel met dat in andere landen, maar hier wordt later meer over bekend. We weten dus nog niet goed wat straks wel en niet te zien is op HBO Max.

Daarnaast is het nog onduidelijk wat HBO Max gaat kosten in Nederland. Op Twitter laat het bedrijf echter weten dat in de komende weken alle details worden gedeeld. In Spanje, waar de streamingdienst afgelopen oktober van start ging, betalen gebruikers 8,99 euro per maand of 69,99 euro per jaar.

Ter vergelijking: de abonnementen van Netflix beginnen bij 7,99 euro per maand, al heb je dan wel het pakket met de minste opties en niet de beste beeldkwaliteit. Videoland kost minimaal 4,99 euro per maand. Amazon Prime Video is relatief goedkoop met een abonnementsprijs van 2,99 euro per maand. Voor Disney Plus betaal je in Nederland maandelijks 8,99 euro.