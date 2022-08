Opinie: HBO Max is nu al de weg kwijt

HBO Max is nog geen half jaar geleden in Nederland gelanceerd, maar nu lijkt het einde al in zicht. Zit je dan met je levenslange korting.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

HBO Max stopt: helemaal de weg kwijt

Voor liefhebbers van goede series en films was de lancering van HBO Max in Nederland een klein feestje. Eindelijk werden de prijswinnende shows van HBO niet meer gegijzeld door Ziggo en konden we allemaal genieten van The Sopranos, The Wire, Succession en Euphoria.

Daarnaast viel HBO Max op met een hoop leuke originele series. Peacemaker, Hacks en Our Flag Means Death kan ik zo aan iedereen aanraden. And Just Like That en Pretty Little Liars zijn niet mijn ding, maar hebben een hoop fans.

Maar het feestje is nog maar net begonnen, of de muziek stopt abrupt en de lichten gaan alweer aan. Dat heeft allemaal te maken met de fusering van de bedrijven Warner Bros. en Discovery. Het nieuwe bedrijf Warner Bros Discovery gaat de diensten HBO Max en Discovery Plus samenvoegen tot een nieuwe dienst.

Batgirl neergesabeld

Die samenvoeging gaat niet zonder slag of stoot. De eerste slachtoffers zijn zelfs al gevallen. De film Batgirl zou op HBO Max verschijnen, maar komt niet meer uit. De film is al helemaal af, heeft 90 miljoen gekost en acteur Michael Keaton zou voor het eerst sinds Batman Returns in 1992 weer in de rol van Batman stappen. Belastingtechnisch bleek het echter slimmer om de film helemaal niet meer uit te brengen.

Andere originele films zijn stilletjes van de dienst verwijderd. Bijvoorbeeld de film Moonshot met Lana Condor en Cole Sprouse die eind maart werd uitgebracht, en de remake van The Witches uit 2020 met Anne Hathaway en Octavia Spencer.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gossip Girl en Peacemaker geschrapt?

Daarnaast liggen alle originele series van HBO Max nu op het hakblok. HBO Max zou maar liefst zeventig procent van zijn werknemers die werken aan gescripte series hebben ontslagen. Daardoor zijn series zoals Gossip Girl, And Just Like That, Peacemaker, Our Flag Means Death, Hacks en meer in gevaar. Het is goed mogelijk dat je favoriete serie geen nieuw seizoen meer krijgt.

Ook verschijnen nieuwe films van Warner Bros. niet meer razendsnel op HBO Max. Dit jaar kon je onder andere The Batman en Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore een maand na de release in de bioscoop al op HBO Max kijken. De verwachting was dat dit met de nieuwe film Elvis ook zou gebeuren, maar helaas. Elvis is eerst nog een onbekende periode enkel te koop of te huur, via bijvoorbeeld Google TV.

Zeg maar dag tegen levenslange korting

We kunnen ons daarnaast allemaal nog de levenslange korting herinneringen die HBO Max ons beloofde. Als je binnen een maand van de lancering een abonnement afsloot en je dit abonnement zou behouden, dan krijg je de rest van leven 50 procent korting. Maar als HBO Max stopt en er een nieuwe gecombineerde dienst verschijnt, hoeft de korting natuurlijk niet gehonoreerd te worden. Daar komt HBO Max weer mooi onderuit.

Daarnaast gaat de prijs waarschijnlijk omhoog. De ceo van Warner Bros Discovery, David Zaslav, noemt streaming nu “underpriced”. Hoeveel de nieuwe dienst precies gaat kosten is nog niet bekend. Een abonnement op HBO Max kost nu 7,99 euro per maand en Discovery Plus kost 3,99 per maand.

Elders kijken

Ondertussen wordt door HBO en HBO Max alle focus gelegd op House of the Dragon, de peperdure prequelserie van Game of Thrones die vanaf 22 augustus te zien is. Een gedurfde zet, omdat men nog een zure smaak in de mond heeft van het laatste seizoen van Game of Thrones. Bovendien krijgt de serie twee weken later flinke concurrentie in de fantasyhoek door de The Lord of the Rings-serie van Amazon.

Zo’n gedurfde zet kan het bedrijf in deze tijd eigenlijk niet permitteren. Films verdwijnen, populaire series krijgen mogelijk geen nieuw seizoen en de prijs gaat omhoog. Met zoveel concurrentie op de streamingmarkt, is dat niet een manier een klanten aan je te binden. Het zal voor velen een reden zijn om elders te kijken.

Meer HBO Max

HBO Max heeft ook andere problemen, zoals matige ondertiteling en titels die pas veel later in Nederland te zien zijn. Toch weten de kwaliteitsseries de dienst te redden, zoals je leest in onze HBO Max review.