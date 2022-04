HBO Max: deze 5 verborgen parels ken je nog niet

Op HBO Max zie je al snel door de bomen het bos niet meer, omdat je vooral de bekende hits tegenkomt. Deze vijf verborgen parels op de streamingdienst mag je echter niet missen.

De beste verborgen parels op HBO Max

Op HBO Max vind je allerlei grote namen, zoals Game of Thrones, Euphoria, Succession, The Big Bang Theory, The Sopranos, Friends enzovoort. Maar daardoor kan het lastig zijn om de verborgen parels te vinden. Series die je tijd meer dan waard zijn, maar die je niet zo snel aanzet als je door het aanbod scrolt. Daarom helpen we je een handje met vijf verborgen kijktips op HBO Max.

1. Schitts Creek

Een rijke familie raakt haar huis en geld kwijt en verhuist dan naar een goedkoop motel in het dorpje Schitts Creek. Daar moeten ze erg wennen aan hun nieuwe arme bestaan en de vreemde mensen om hun heen, maar langzaam worden ze een onmisbaar onderdeel van deze gemeenschap. Een hilarische serie die elk seizoen alleen maar beter en beter wordt.

2. In Treatment

Deze serie heeft een simpel, maar zeer doeltreffend concept. Je volgt in elke aflevering een therapiesessie. In de eerste drie seizoenen met Gabriel Byrne als Dr. Paul Weston. Interessant is dat de cliënten telkens terugkeren, zodat je hun groei meemaakt. Ondertussen krijg je ook steeds meer mee over het leven van Dr. Westen zelf. In het vierde seizoen neemt Uzo Aduba, die je kent van Orange is the New Black, het stokje over.

3. I May Destroy You

Michaela Coel ken je waarschijnlijk als actrice, maar Coel kan zoveel meer. Ze maakte zelf de komische serie Chewing Gum en heeft vorig jaar de bijzonder zware serie I May Destroy You gemaakt, dat gaat over de mentale last na het overleven van een verkrachting. Een erg goede serie met een ijzersterke Coel in de schrijfstoel en hoofdrol.

4. How to With John Wilson

Documentairemaker John Wilson filmt onwijs veel materiaal in de stad New York. Na afloop zoekt hij fragmenten die wat met elkaar te maken hebben, bedenkt hij er een onderwerp bij en interviewt hij bijzondere mensen uit de stad die passen bij dat onderwerp. Met een droge stem is Wilson elke aflevering je gids door New York en zijn eigen leven. Heerlijke televisie vol fascinerende beelden en bijzondere mensen.

5. Our Flag Means Death

Dit is stiekem een net nieuwe serie, maar eentje die je makkelijk over het hoofd ziet. Our Flag Means Death gaat over de ‘gentleman pirate’, een nette man die zijn familie achterlaat om een piraat te worden.

Daar blijkt hij niet zo goed in te zijn en zijn bemanning is ook nog eens erg dom. Dan komt hij de gevreesde piraat Blackbeard tegen (gespeeld door Taika Waititi) en vormt er een bijzondere band tussen de twee.

