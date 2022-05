HBO Max en ViaPlay groot succes in Nederland: dit moet je weten

Begin 2022 verwelkomde Nederland twee grote nieuwe streamingdiensten: HBO Max en ViaPlay. Beide platformen hadden na de eerste maand al een half miljoen Nederlandse abonnees.

Half miljoen abonnees na eerste maand

HBO Max en ViaPlay zijn de meest recente aanwinsten in het Nederlandse streaminglandschap. Waar HBO Max veelgeprezen content als Game Of Thrones, Euphoria en Harry Potter biedt, zet Viaplay vooral in op live sport. Rondom beide streamingdiensten ontstond heel wat hype – en dat is terug te zien in het aantal abonnees. Beide platformen hadden na hun eerste maand namelijk al ruim een half miljoen abonnees, zo blijkt uit een onderzoek van Telecompaper.

Maar liefst 8 procent van de Nederlandse huishoudens had eind maart een abonnement op HBO Max. ViaPlay had met 7 procent iets minder abonnees. Eén van de redenen voor de grote hoeveelheid gebruikers is wellicht het houden van kortingsacties. Wie vlak na de uitrol van HBO Max een abonnement op de dienst afsloot, betaalt maandelijks namelijk de helft minder. Ook ViaPlay had soortgelijke acties.

ViaPlay

Andere streamingdiensten leden nauwelijks onder de komst van HBO Max en ViaPlay. De gemiddelde Nederlander betaalt dan ook voor minstens twee streamingdiensten. Netflix is veruit het grootste platform; zo’n 43 procent van de Nederlandse huishoudens heeft een abonnement op de streamingdienst.

Meer over HBO Max en ViaPlay

Wij hebben bij Android Planet al veel aandacht besteed aan ViaPlay en HBO Max. We namen beide streamingdiensten onder de loep en zijn vooral over HBO Max erg te spreken. Het is een streamingdienst voor liefhebbers van kwaliteitsseries, films van DC en Harry Potter. Het aanbod van de dienst groeit gestaag.

Voor HBO Max betaal je 5,99 euro per maand. Hiervoor krijg je het Basic-abonnement. Hiermee kun je op slechts één scherm tegelijk kijken in een kwaliteit van maximaal 720p. Voor meer opties moet je bij het Standaard-abonnement zijn, waarvoor je maandelijks 7,99 euro betaalt. Dan kijk je in full-hd (of 4K) en stream je op drie apparaten tegelijk.

HBO Max: Stream TV & Movies

Wil je weten of HBO Max voor jou de moeite waard is? Bekijk dan even onderstaande video:

Ben je een sportliefhebber? Dan is de kans groot dat je aan een ViaPlay-abonnement denkt. ViaPlay is voor veel mensen hét platform om te genieten van Formule 1, maar je kunt er ook terecht voor voetbal, darts en andere sport. Daarnaast kun je kijken naar films, series en documentaires. De kosten bedragen 13,99 euro per maand.

Viaplay: Film, TV & Live Sport

Ook over ViaPlay hebben we een uitgebreide video gemaakt. Deze check je hieronder:

