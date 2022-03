HBO Max vs ViaPlay: de grootste verschillen

Het aanbod van streamingdiensten in Nederland is opnieuw gegroeid met de komst van HBO Max en ViaPlay. In deze HBO Max vs ViaPlay-vergelijking lees je de grootste verschillen tussen de twee platformen.

De grootste verschillen tussen HBO Max en ViaPlay

Netflix, Videoland, Amazon Prime Video, Disney Plus, Discovery Plus; het aantal streamingdiensten in Nederland neemt alsmaar toe. Onlangs mochten we HBO Max en ViaPlay verwelkomen in ons kikkerlandje. De twee diensten bieden verschillende films en series aan. Wat zijn de grootste verschillen tussen HBO Max en ViaPlay? Wij zetten ze in deze HBO Max vs ViaPlay-vergelijking voor je op een rijtje.

ViaPlay legt de focus op (live) sport

Ben je een sportliefhebber? De kans is groot dat je al een ViaPlay-abonnement hebt afgesloten of daar op dit moment over nadenkt. Je kunt via de streamingdienst bijvoorbeeld live Formule 1 volgen, zodat je geen enkel iconisch Verstappen-moment meer mist. Sporten met Bundesliga, PDC darts en meer: je vindt het allemaal op ViaPlay.



De resolutie van de streams ligt rond de 720p. Dat is jammer, aangezien bij veel mensen inmiddels al een 4K-televisie aan de muur hangt. Wat echter vooral opvalt is de lage bitrate. Dat zorgt er bij veel mensen voor dat er niks tiptop uitziet. Dit komt volgens ViaPlay door technische beperkingen. We hopen dat de streamingdienst in de nabije toekomst een manier vindt om deze beperkingen te omzeilen.

Ondanks de tegenvallende kwaliteit is het leuk dat ViaPlay zich met een genre onderscheidt. Praktisch alle andere streamingdiensten onderscheiden zich op basis van aanbod. Zo heeft Netflix bijvoorbeeld zijn populaire Netflix Originals en Disney Plus alles van Disney en Marvel.

HBO-originals, Warner Bros. en DC

HBO Max biedt allerlei populaire HBO Originals aan, waaronder veelgeprezen series als Euphoria, Game Of Thrones en Chernobyl. De laatste twee staan beide in de top 20 best beoordeelde series ooit. Deze producties waren in Nederland voorheen enkel via Ziggo te zien. Met de komst van HBO Max zijn de series daar echter verdwenen.

De enige (legale) manier om HBO Originals te kijken is nu dus bij HBO Max. Dat trekt waarschijnlijk heel wat mensen over de streep om een abonnement op de streamingdienst te nemen. Daarnaast komen er ieder jaar tientallen nieuwe HBO Max Originals uit, die je allemaal direct via HBO Max kunt streamen.

Ook een belangrijke reden om voor een HBO Max-abonnement te kiezen, is de aanwezigheid van alle Warner Bros.- en DC-producties. Dat betekent bijvoorbeeld dat je onbeperkt alle Harry Potter-films kunt kijken. En zeg nu zelf: wie wil dat nou niet?

Aanbod moet groeien

Zowel HBO Max als ViaPlay zijn pas nét in Nederland beschikbaar. Het aanbod van de streamingdiensten moet dan ook nog groeien. Als je bekend bent met platformen als Netflix of Disney Plus, valt het aanbod van ViaPlay ontzettend tegen. Zo vind je slechts 13 scifi-films, 20 (matige) horrorfilms en 27 avonturenfilms op het platform – waar ook ‘De Smurfen’ en ‘Kuifje’ tussen staan. Zoek je naar recente films? Ook dan kom je van een koude kermis thuis.

HBO Max doet het een stuk beter als het gaat om films en series. Opvallend is dat de streamingdienst ook veel complete filmseries aanbiedt. Eén van onze grootste ergernissen is het missen van bepaalde sequels of prequels. Niets is erger dan het missen van deel 2 als deel 1 en 3 wél gewoon beschikbaar zijn.

Zowel HBO Max en ViaPlay hebben aangegeven dat het aanbod in de komende maanden flink zal groeien. Op dit moment wint HBO Max het met een flinke voorsprong – zéker als sport je weinig interesseert. In dat geval zouden wij nog even wachten met een ViaPlay-abonnement; het aanbod is simpelweg te karig.

Lees ook: HBO Max: dit zijn de 5 beste films voor een avond op de bank

HBO Max vs ViaPlay: prijzen

Gebruikers betalen voor zowel HBO Max als ViaPlay maandelijks een geldbedrag. Voor HBO Max zijn dit de prijzen:

HBO Max Basic-abonnement: 5,99 euro per maand (of 2,99 euro als je je voor 31 maart 2022 aanmeldt).

per maand (of als je je voor 31 maart 2022 aanmeldt). HBO Max Standaard-abonnement: 7,99 euro per maand (of 3,99 euro als je je voor 31 maart 2022 aanmeldt).

Met het Basic-abonnement kun je slechts op één scherm tegelijk streamen, in een maximale resolutie van 720p. Ook kun je maar vijf films of serie-afleveringen downloaden om offline te bekijken. Met het Standaard-abonnement stream je op maximaal drie schermen tegelijk, met hogere resoluties van 1080p en 4K. Je kunt 30 films downloaden.

Het maandelijkse bedrag dat je voor ViaPlay moet neerleggen is een stuk hoger. De prijzen zijn echter afhankelijk van jouw provider. Zo kun je terecht bij onder andere KPN, VodafoneZiggo, T-Mobile en YouFone. Na een starterskorting of het tijdelijk gratis kunnen kijken betaalt iedereen een maandelijks bedrag van 13,99 euro. Hiervoor kun je natuurlijk ook direct terecht bij ViaPlay zelf.

Heb je na het lezen van dit artikel een HBO Max-abonnement aangeschaft en weet je niet waar je moet beginnen? We zetten vijf ijzersterke recente series op een rij waarmee je kunt beginnen.