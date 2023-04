HBO Max wordt ‘Max’: dit gaat er veranderen

HBO Max laat de kenmerkende HBO-titel vallen en gaat door als Max. De streamingdienst komt met nieuwe series, films en prijzen, maar niet iedereen is er blij mee. Lees hier wat je kunt verwachten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Max: ‘The One To Watch’

De naamsverandering van HBO Max naar enkel Max werd aangekondigd via Twitter, samen met de komst van verschillende nieuwe films en series. De naamsverandering wordt eerst doorgevoerd in de Verenigde Staten, namelijk op 23 mei 2023. Het plan is om Max in 2024 in meer landen te introduceren, waaronder Nederland.

De toekomst van HBO Max was een tijdje onduidelijk, nadat het overgenomen werd door Warner Bros. Discovery. Zij bieden ook de streamingdienst Discovery Plus aan. Nu ziet het moederbedrijf een toekomst in de vorm van Max. Niet iedereen is overigens te speken over de naamsverandering. Fans noemen de HBO-naam iconisch en vinden Max nietszeggend. HBO staat overigens gelijk aan kwaliteit.

On May 23, HBO Max is becoming Max — The One To Watch for all of HBO, hit series, movies, reality, and more. #StreamOnMax pic.twitter.com/GYJ4yJtkhG — HBO Max (@hbomax) April 12, 2023

Meer en nieuwe films en series

Op Max verschijnt het huidige HBO-aanbod, samen met series van Discovery. Waar HBO Max zicht vooral richt op films en series, biedt Discovery Plus realityshows en ‘echte’ content. Met Max hoopt Warner Bros. Discovery voor iedere kijker een passend aanbod te hebben.

Ook kondigde Max meteen een aantal nieuwe films en series aan. Zo krijgt Harry Potter een serie, komt er een nieuwe comedyserie afgeleid van The Big Bang Theory en wordt er een Game of Thrones-prequel gemaakt. The Penguin is ook getoond, er komt een thrillerserie genaamd The Sympathizer aan en nog veel meer. Genoeg om naar uit te kijken dus.

Nieuwe prijzen

Max verschijnt pas in 2024 in Nederland, maar vanaf volgende maand al in de Verenigde Staten. Daar worden drie abonnementen aangeboden:

Max Ad-Lite voor 10 dollar per maand of 100 dollar per jaar.

voor 10 dollar per maand of 100 dollar per jaar. Max Ad Free voor 16 dollar per maand of 150 dollar per jaar.

voor 16 dollar per maand of 150 dollar per jaar. Max Ultimate Ad Free voor 20 dollar per maand of 200 dollar per jaar.

Dit zijn natuurlijk de Amerikaanse prijzen. Of er meerdere pakketten aangeboden worden in Nederland is niet bekend. Ook weten we niet wat de prijzen zijn. Dat maakt Max later officieel bekend.

Wel stelt de Nederlandse klantenservice van HBO Max al dat Max ‘dezelfde geweldige prijs’ aanhoudt als de huidige streamingdienst. Dat zou betekenen: een Basic-abonnement voor 5,99 euro per maand of 46,99 euro per jaar. Voor hogere kwaliteit, meer downloads en meer streams met het Standaard-abonnement betaal je 7,99 euro per maand of 59,99 euro per jaar. Dit statement is echter verstopt in een klantenservice-pagina, dus neem het met een korreltje zout.

Bij de komst van HBO Max in Nederland bood de streamingdienst levenslange korting als je voor 1 april 2022 een abonnement afsloot. Een HBO Max-abonnement was dan 50 procent goedkoper. Het is nog onduidelijk of deze korting ook voor Max geldt.

Na de komst van Max heb je als HBO Max-abonnee zes maanden om over te gaan op een nieuw Max-abonnement. Gegevens zoals je kijklijst, profielinstellingen en kijkgeschiedenis worden automatisch overgezet.

Lijkt het uitgebreide aanbod van Max jou iets? Laat het weten in de reacties hieronder. Ben je benieuwd naar meer nieuws rondom streaming? Houd dan onze website, nieuwsbrief en gratis app in de gaten. Wekelijks brengen we ook een lijst met beste stream-tips uit. Hieronder vind je alvast de laatste vijf.

Lees onze nieuwste streamingtips: